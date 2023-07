A uma semana de jogo contra o Atlético-MG, Abel tem dúvidas para escalar o Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 11:10 Compartilhe

O Palmeiras encara o América-MG no próximo domingo (30) pelo Brasileirão 2023, mas o torcedor palmeirense já pensa somente no duelo contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.

Melhor campanha da fase de grupos, o Verdão inicia a luta pelo Tetra diante do Galo de Scolari daqui uma semana, e Abel Ferreira possui algumas dúvidas para escalar o Palmeiras ideal para um dos jogos mais importantes do ano até aqui.

A primeira incerteza do português já surge na linha defensiva alviverde. Marcos Rocha e Mayke disputam uma vaga na lateral-direita, e o ex-lateral do Galo surge como forte opção para encarar o seu ex-clube, inclusive foi titular no último duelo entre as duas equipes no Mineirão, com assistência para o gol de Dudu. Porém, grande parte da torcida crê que Mayke vive um melhor momento e deveria ser o dono da posição para este jogo.

Murilo aparentemente ganhou a vaga de Luan e deve ser o titular ao lado de Gustavo Gómez, até porque o zagueiro revelado pelo Cruzeiro gosta de balançar as redes do Galo, sendo inclusive o grande nome da classificação alviverde no ano passado, quando fez gol no Mineirão e ainda fechou a série de penalidades no Allianz Parque, que eliminou o Atlético-MG e colocou o Palmeiras na semi da Libertadores.

Outra grande dúvida de Abel Ferreira é quem joga ao lado de Zé Rafael no meio campo. Richard Rios ganhou a titularidade diante do Fortaleza e também no duelo decisivo diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, mas Gabriel Menino faz um ano onde foi muito decisivo em jogos improtantes e foi titular da equipe praticamete durante todo o primeiro semestre.

Do meio para frente, a única dúvida de Abel Ferreira é se Dudu vai estar 100% para o jogo ou não. Poupado das últimas duas partidas por conta de um incômodo na panturrilha direita, o camisa 7 deve voltar diante do Galo e fazer companhia para Raphael Veiga, Artur e Rony no ataque alviverde.

Caso Dudu não possa jogar, Abel tem algumas opções como Endrick, Luís Guilherme e Breno Lopes para fechar o time.

Outra dúvida que paira na torcida é se Abel deve ou não poupar o time no confronto diante do América-MG, neste domingo, no Independência. A escalação do Verdão para encarar o Coelho pode desvendar algumas respostas sobre o time que Abel deve escolher para enfrentar o Galo três dias depois na mesma Belo Horizonte.

A partida entre Atlético-MG x Palmeiras está marcada para a próxima quarta-feira (2), no Mineirão, a partir das 21h30 (horário de Brasília) e o jogo terá transmissão da Rede Globo.