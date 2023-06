A um ano dos Jogos de Paris, atletas do Time Ajinomoto falam sobre o significado do Dia Olímpico

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 13:15 Compartilhe

O Dia Olímpico, que será comemorado nesta sexta-feira (23), terá um sabor especial desta vez. Em pouco mais de 365 dias terão início os Jogos de Paris, que voltam a acontecer na capital francesa após exatos 100 anos, no ciclo olímpico mais curto da história. Para celebrar a data, que também marca o aniversário do COI (Comitê Olímpico Internacional), os integrantes do Time Ajinomoto comentam a importância de festejar o Dia Olímpico e o significado desta data para eles.

“É um dia muito especial, dedicado aos atletas que chegaram num nível de alta performance e tiveram a oportunidade de representar o seu país em uma Olimpíada”, afirma Ana Marcela Cunha, medalhista de ouro nas águas abertas nos Jogos de Tóquio, em 2021, e a maior medalhista da história em campeonatos mundiais na sua modalidade (15 no total).

Duas vezes medalhista olímpico, com os bronzes nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016, o judoca Rafael Silva, o Baby, gosta sempre de destacar nesta data os principais valores de um atleta olímpico. “Aprender a ganhar, a perder, ter paciência e saber cumprir um processo de trabalho. Enfim, ter a consciência de que este esforço irá trazer recompensas no futuro”, diz o judoca, que em maio conquistou o bronze no Campeonato Mundial de Doha (Qatar), sua quarta medalha na história da competição.

Maior nome da história do ciclismo mountain bike do Brasil e campeão mundial da categoria Maratona em 2018, Henrique Avancini destaca a honra em ser um atleta olímpico (participou da Rio 2016 e de Tóquio 2020). “Representar sua nação através de uma modalidade esportiva, da melhor forma possível, independentemente das condições, é especial”.

Medalhista de bronze nos 200 m livre em Tóquio, o nadador Fernando Scheffer acredita que a condição de atleta olímpico pode ajudar a inspirar as pessoas a fazerem o seu melhor todos os dias. “Trabalho para não ser lembrado apenas por ter uma medalha, um título ou um recorde. Procuro mostrar aos meus colegas de treino, atletas da nova geração e seguidores que é possível alcançar seus sonhos com dedicação, resiliência e hábitos saudáveis”, diz o integrante do Time Ajinomoto.

Arthur Nory, medalha de bronze na prova do solo nos Jogos do Rio 2016 e campeão mundial da barra fixa em Stuttgart 2019 na ginástica artística, exalta a disciplina, o trabalho em equipe e o respeito como alguns dos principais valores que um atleta olímpico pode transmitir. “Além disso, acredito que consigo inspirar novos atletas e torcedores compartilhando histórias de sucesso, incentivando o trabalho duro e a nunca desistir”, diz Nory.

Veja mais o que os atletas do Time Ajinomoto falam sobre o Dia Olímpico:

“É muito importante termos um dia para comemorar e refletir sobre todo o nosso esforço e luta que fazemos em busca de nossos objetivos, além de seguir de exemplo para as novas gerações e mostrar que tudo é possível. Basta sonhar e acreditar” (Bruna Takahashi, atleta do tênis de mesa)

“Eu tento passar para as pessoas que tudo que sonhamos é possível! Basta crer, acreditar e trabalhar para que isso aconteça. Nada acontece sem uma ação!” (Caio Souza, atleta da ginástica artística)

“De todos os valores que os atletas olímpicos transmitem, admiro muito o fair play, o respeito, a união, a paz e outros valores pregados pelo Barão Pierre de Coubertin, que acima de tudo pregava a importância de competir com dignidade” (Ana Marcela Cunha, atleta das águas abertas)

“Creio que consigo inspirar outros atletas mais novos através do trabalho que venho fazendo e pelos meus resultados, mostrando que sem esforço, não há recompensa” (Giulia Takahashi, atleta do tênis de mesa)

“É importante celebrar o Dia Olímpico porque reconhece a importância do esporte, promove os valores olímpicos e tem a chance de inspirar jovens atletas a chegarem a uma Olimpíada” (Arthur Nory, atleta da ginástica artística)

“Participar de uma Olimpíada foi um sonho realizado. Ganhar uma medalha na primeira participação em Jogos Olímpicos foi incrível. Até hoje parece um sonho e por isso considero importante celebrar muito esse dia” (Fernando Scheffer, atleta da natação)

“A vida do atleta olímpico é uma entrega contínua. Na maioria das vezes, eles não têm destaque ou são reconhecidos. No Dia Olímpico, podemos relembrar todo o empenho e honra que envolvem ser atleta olímpico” (Henrique Avancini, atleta do ciclismo mountain bike)

“Treino diariamente com atletas mais jovens e procuro inspirá-los mostrando a disciplina da nossa rotina para chegar aos Jogos Olímpicos. E sempre digo a eles que não será fácil. Tem que ter muito comprometimento, inclusive nos dias ruins, com lesões ou desânimo, para conseguir superar tudo isso” (Francisco Barretto Júnior, atleta da ginástica artística)

“É um dia importante para quem acredita no Movimento Olímpico e nos valores do esporte. Contribui para que mais pessoas continuem sonhando em praticar o esporte de alto rendimento e quem sabe chegar também em uma Olimpíada” (Rafael Silva, atleta do judô)

Todos os atletas do Time Ajinomoto contam com o suporte nutricional e acesso ao programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer – Kachimeshi®”, que incentiva uma alimentação equilibrada e saborosa, adequada às necessidades específicas de cada atleta. Parte desse suporte nutricional é representada pelos produtos aminoVITAL® GOLD, suplementos alimentares compostos por nove aminoácidos essenciais que agem rapidamente na recuperação muscular, fundamental para atletas de alto rendimento.

Sobre o Projeto Vitória

O Time Ajinomoto faz parte do Projeto Vitória, iniciativa criada pela empresa em 2003, no Japão, e que chegou ao Brasil em 2019 com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do esporte nacional. Atletas olímpicos e paralímpicos compõem o grupo e recebem suporte nutricional por meio do programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer – Kachimeshi®” e dos suplementos alimentares aminoVITAL®.

