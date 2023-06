A Seleção Brasileira já teve técnico estrangeiro?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:43 Compartilhe

Carlo Ancelotti tem um acordo verbal firmado com a Confederação Brasileira de Futebol para assumir a Seleção Brasileira em 2024. Porém, Ancelotti, italiano, não seria o primeiro estrangeiro a assumir o cargo. Em toda a história da Seleção, três treinadores estrangeiros já estiveram no comando.

No caso, Ramón Platero, Joreca e Filpo Nuñez. Platero era uruguaio e foi o primeiro treinador estrangeiro a comandar a Seleção, durante o Sul-Americano de 1925. Na época, era para Joaquim Guimarães assumir, mas este ficou encarregado de ocupar o cargo de diretor técnico. Assim, Platero teve a autonomia de escolher os atletas que iriam ser convocados, sem sofrer nenhuma influência.

Jorge Gomes de Lima, conhecido como Joreca, foi o segundo estrangeiro a assumir a Seleção. Português, recebeu o convite para cuidar da ‘amarelinha’ após se destacar em seus trabalhos no São Paulo, quando foi campeão paulista em 1943. A Seleção estava sem treinador desde 1942. Por conta da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo neste período, a ideia era que o país participasse de dois amistosos, contra o Uruguai, em 1944. Joreca dividiu o posto com Flávio Costa, técnico do Flamengo na época.

E por fim, o terceiro desta lista foi Filpo Nuñez, argentino (embora tenha sido naturalizado brasileiro também), que assumiu o comando em 1965. Este foi o caso mais recente. Na época, a CDB (que era equivalente a CBF na época), escolheu uma equipe para representar o Brasil no festival que marcou a abertura do estádio do Mineirão. A equipe escolhida foi o Palmeiras. Na ocasião, a Seleção também enfrentou o Uruguai.

Mas vale destacar: nenhum estrangeiro treinou a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Carlo Ancelotti seria o primeiro. Conforme publicado pelo Lance! nesta segunda-feira (19), Ancelotti não pode assinar com a CBF antes do semestre que antecede o fim do seu vínculo com o Real Madrid, que se encerra na metade da próxima temporada.

