A pedido de Gerrard, clube árabe deseja a contratação de ídolo do Liverpool, afirma jornal

O jornal britânico “Daily Mail” informou, na manhã desta quarta-feira, que o meio-campista Jordan Henderson, do Liverpool, pode estar se aproximando de uma transferência para o mundo árabe. O destino seria o Al-Ettifaq, que será comandado por outro ídolo dos Reds, Steven Gerrard, a partir de 2023-24.

De acordo com as informações, as próximas 48 horas serão cruciais para a decisão do atleta. O contrato atual de Henderson com o clube de Merseyside envolve um salário de 200 mil euros semanais. No Oriente Médio, receberia 300 mil euros semanais em vínculo válido por dois anos, com opção de extensão até o fim do primeiro semestre de 2026.

Mesmo sendo um pedido de seu ex-companheiro de Liverpool, o meia ainda não decidiu. Jordan tem o desejo de jogar a Eurocopa de 2024 com a seleção da Inglaterra e poderia perder a oportunidade caso fosse para a Arábia Saudita, em uma liga de visibilidade inferior à Premier League. Porém, a onda de migração de atletas do alto escalão europeu para o mundo árabe e o aumento salarial considerável levam o jogador a ainda não ter engatilhado uma decisão.

A chegada de Gerrard ao Al-Ettifaq trouxe algumas mudanças consideráveis no status de mercado ao clube. Antes, a equipe de Dammam, que terminou a última Saudi Pro-League em 7º, estava ofuscada pelo aporte do Fundo de Investimento Público local a outros quatro clubes: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal. Porém, o eterno camisa 8 do Liverpool trouxe alguns pedidos importantes à diretoria.

Além de Henderson, outro nome pedido por “Stevie G” é o de Phillipe Coutinho, que foi seu comandado e peça importante em seu trabalho no Aston Villa. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, sem espaço no Chelsea, também está listado internamente e pode receber uma proposta nos próximos dias.

A saída do atual capitão dos Reds, caso se concretize, seria a quinta nesta janela de transferências. Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Roberto Firmino e James Milner tiveram seus contratos expirados e não seguirão para 2023-24. O brasileiro, inclusive, se transferiu para o Al-Ahli e pode enfrentar seu ex-companheiro no Oriente Médio.