76ers estaria “determinado” a renovar contrato de James Harden

O contrato de James Harden no Philadelphia 76ers é um dos principais assuntos na offseason da NBA. O retorno do astro ao Houston Rockets, aliás, é comentado ante mesmo do término da última temporada. O time texano tem um grande espaço salarial, além de um passado com o armador. Na sexta-feira (23), Adrian Wojnarowski, da ESPN, falou sobre o desejo do Sixers em manter o jogador para 2023/24.

“O Philadelphia está determinado em estender o vínculo de Harden com a franquia. O porém é que será uma longa negociação. Não estamos falando de um contrato longo. Além disso, Houston tem um alto espaço salarial. Ao mesmo tempo em que há um interesse mútuo entre os texanos e o jogador. Mas eles tem muitas opções no mercado que está por vir . Então, a franquia está estudando suas opções”, comentou o jornalista. James Harden

Vale lembrar que James Harden está em um contrato menos lucrativo do 76ers desde o ano passado.James Harden escolheu receber menos do que poderia para que eles reforçassem o elenco. Em seguida, o movimento se comprovou fundamental para a assinatura de nomes como DeAnthony Melton e PJ Tucker.

O cenário, no entanto, é diferente agora. O craque estaria interessado em um time que o permitisse jogar com mais liberdade e que lhe desse um grande contrato. Quem também falou sobre o futuro de Harden, foi Shams Charania, do site The Athletic. contrato James Harden

“Não acho que ele saiba o que decidir, pelo menos é o que eu entendo sobre sua mentalidade. Acho que ele está dividido com a possibilidade de continuar na Philadelphia ou voltar para Houston. Lá é onde está sua história e sua família. Eles têm mais de US$60 milhões livres na folha salarial e podem chegar perto de US$70 milhões. Então tem muito dinheiro disponível. E esse é um time que acredito que será agressivo na offseason”, afirmou o jornalista.

Houston quer investir

Financeiramente, o Rockets está em posição favorável no mercado. De acordo com o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, apenas quatro equipes tem mais de US$35 milhões livres. Os texanos tem impressionantes US$60 milhões. James Harden é prioridade.

Aquisições de veteranos são especuladas em Houston. É possível, aliás, que a equipe ofereçam mais grana do que os concorrentes. Neste cenário, há outro nome ligado ao time. O pivô Brook Lopez, do Milwaukee Bucks, está na mira da franquia.

Sixers quer manter a janela de título

O fim de temporada para o 76ers foi tumultuado. Em primeiro lugar, anunciaram a queda de Doc Rivers após três anos no cargo. A chegada do técnico Nick Nurse, por outro lado, empolgou os torcedores.

Além da questão James Harden, Philadelphia tem renovações de nomes fortes como por exemplo, Jalen McDaniels e Paul Reed. Também haverá uma negociação para renovar com Tyrese Maxey de maneira antecipada. Logo, evitando que ele se torne um agente livre restrito ao fim de 2023/24. Acima de tudo, o objetivo é ter equipe forte em torno de Joel Embiid.