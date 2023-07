5ª etapa do Circuito RJ de Beach Tennis acontece neste final de semana na Praia de Copacabana com melhores do ranking

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:18 Compartilhe

Será disputado, neste final de semana, dias 15 e 16, a 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis, evento com organização da ABTERJ, a Associação Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro. A competição é realizada nas quadras públicas do Quiosque Nativo, na Praia de Copacabana. O patrocínio é do Hotel Fairmont.

Serão 354 atletas com 460 inscrições de todo o estado na briga pelos títulos nas categorias Open/A Masculina e Feminina, B, C e D, além dos Masters 40+ e 50+.

A etapa promete com a presença dos melhores no ranking. No feminino a número 1 e 3, Nárgela Santos e Vanessa Silveira formam a dupla favorita na briga pelo troféu e terão a concorrência de Ana Courbassier e Mirele Geiger. No masculino os jovens João Carlos da Silva e Pedro Nascimento, quarto colocado, de 20 e 22 anos respectivamente, vão desafiar Bernardo Machado, segundo colocado, e o top 20 Juca de Abreu.

A etapa vale pontos para a convocação para a Copa dos Estados que acontece em janeiro de 2024.

A 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis tem o patrocínio do Hotel Fairmont e conta com os apoios do Trem do Corcovado, Quiosque Nativo (Av. Atlantica, 3040 – Copacabana) , Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A organização é da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro).