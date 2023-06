Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 3:47 Compartilhe

Olha o último 2023 NBA Mock Draft Jumper Brasil saindo do forno! Enfim chegou o dia tão aguardado por todos aqueles que gostam do melhor basquete do mundo. Afinal, dentro de algumas horas vai ocorrer o Draft 2023. Dessa forma, completando um ciclo, nós estamos aqui para fechar as nossas projeções.

Assim, para a última edição do simulado completo da primeira rodada, convidamos os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr., e o scout Lucas Nicolau (Nico), novo parceiro do Jumper Brasil na cobertura do Draft.

Antes de mais nada, é bom deixar claro que as projeções dos nossos analistas são baseadas nos rumores que circulam sobre o interesse dos times, impressões pessoais e necessidade das equipes. Draft NBA

Ethan Miller / AFP

Dessa forma, é possível (e até esperamos) que muita coisa aconteça nas próximas horas para “derrubar” as nossas previsões. Porém, o ciclo está fechado. Ou seja, a partir de agora resta apenas esperarmos o início do recrutamento. Draft NBA

Assim, pelo quinto ano consecutivo, o recrutamento será transmitido pela ESPN 2 para o Brasil (21h). Draft NBA

Além disso, site, Twitter e Facebook serão atualizados escolha a escolha. Dessa forma, convidamos todos os leitores a acompanharem o evento conosco e ajudarem a fechar com chave de ouro a nossa cobertura de mais um recrutamento – a 13ª na história do Jumper Brasil, pioneiro no Brasil em análise do Draft da NBA.

Portanto, tem algum palpite, dica ou sugestão? Então deixe nos comentários e ajude a nossa discussão, pois lá vamos nós, pela última vez nesta temporada.

2023 NBA Mock Draft Jumper Brasil – Final

Gustavo Lima

1- San Antonio Spurs: Victor Wembanyama (PF/C, Metropolitans 92-FRA, França) Draft NBA

2- Charlotte Hornets: Brandon Miller (SF, Alabama, freshman)

3- Portland Trail Blazers: Scoot Henderson (PG, G League Ignite)

4- Houston Rockets: Amen Thompson (PG/SG, Overtime Elite) Draft NBA

5- Detroit Pistons: Ausar Thompson (SG/SF, Overtime Elite)

6- Orlando Magic: Anthony Black (PG/SG, Arkansas, freshman)

7- Indiana Pacers: Jarace Walker (PF, Houston, freshman)

8- Washington Wizards: Cam Whitmore (SF/PF, Villanova, freshman) Draft NBA

9- Utah Jazz:Taylor Hendricks (PF, UCF, freshman)

10- Dallas Mavericks: Dereck Lively (C, Duke, freshman) Draft NBA

11- Orlando Magic (via Chicago Bulls): Gradey Dick (SF, Kansas, freshman)

12- Oklahoma City Thunder: Bilal Coulibaly (SG/SF, Metropolitans 92-FRA, França)

13- Toronto Raptors: Kobe Bufkin (PG/SG, Michigan, sophomore)

14- New Orleans Pelicans: Jordan Hawkins (SG/SF, UConn, junior)

15- Atlanta Hawks: Jalen Hood-Schifino (PG/SG, Indiana, freshman) Draft NBA

16- Utah Jazz (via Minnesota Timberwolves): Cason Wallace (PG/SG, Kentucky, freshman)

17- Los Angeles Lakers: Keyonte George (SG, Baylor, freshman)

18- M‏iami Heat: Olivier-Maxence Prosper (SF/PF, Marquette, junior)

19- Golden State Warriors: Brandin Podziemski (SG, Santa Clara, sophomore) Draft NBA

20- Houston Rockets (via Los Angeles Clippers): Jett Howard (SG/SF, Michigan, freshman)

21- Brooklyn Nets (via Phoenix Suns): Noah Clowney (PF, Alabama, freshman)

22- Brooklyn Nets: Nick Smith (SG, Arkansas, freshman)

23- Portland Trail Blazers (via New York Knicks): Kris Murray (PF, Iowa, junior)

24- Sacramento Kings: Jaime Jaquez (SF, UCLA, senior) Draft NBA

25- Boston Celtics (via Memphis Grizzlies): Ben Sheppard (SG/SF, Belmont, senior)

26- Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers): Maxwell Lewis (SF, Pepperdine, sophomore)

27- Charlotte Hornets (via Denver Nuggets): Leonard Miller (SF/PF, G League Ignite, Canadá) Draft NBA

28- Utah Jazz (via Philadelphia 76ers): Rayan Rupert (SG/SF, New Zealand Breakers-NZL, França)

29- Denver Nuggets (via Indiana Pacers): Colby Jones (SG/SF, Xavier, junior) Draft NBA

30- Los Angeles Clippers (via Milwaukee Bucks):James Nnaji (C, Barcelona-FRA, Nigéria)

Legenda

– Freshman (primeiro ano universitário) Draft NBA

– Sophomore (segundo ano universitário)

– Junior (terceiro ano universitário) Draft NBA

– Senior (quarto ano universitário)