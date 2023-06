20 anos pós-calvário, Palmeiras e Botafogo se reencontram dividindo protagonismo no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 7:26 Compartilhe

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque, no jogo mais importante para o Verdão no campeonato até aqui. Se vencer, o time de Abel Ferreira cola no líder novamente, mas se perder pode ver a distância aumentar para oito pontos.

Se hoje os dois clubes brigam pela ponta da tabela da Série A, 20 anos atrás a história era bem diferente.

Em 2003, Palmeiras e Botafogo disputaram a Série B e subiram para a elite após o Verdão ficar com o título e o Fogão com o vice do quadrangular final da ‘segundona’.

Muita coisa mudou daquele ano para os tempos de hoje e até o estádio Palestra Itália, que foi palco da ‘decisão’ da Série B de 2003, não existe mais.

Aliás no quesito estádio ambos os times evoluíram muito em comparação com duas décadas atrás. O Verdão reformou o antigo Palestra e hoje joga no belíssimo Allianz Parque, enquanto o Botafogo que mandava jogos no Caio Martins, hoje é dono do Engenhão, estádio olímpico que foi construído para os Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio de Janeiro.

O time do Palmeiras de 2003 tinha o ídolo Marcos no gol e uma leva de crias da base que foram importantíssimas pro título como Diego Souza, Alceu, Vágner Love e Edmilson. O elenco ainda contava com nomes importantes como Pedrinho, Muñoz e Magrão.

Já o Botafogo tinha nomes como Sandro, Dill e Leandrão. O goleiro Jefferson também estava no elenco, mas era muito jovem no período e reserva de Max.

Na questão financeira muita coisa também mudou nesses 20 anos. O pobre Palmeiras de 2003 que precisava vender o almoço para comprar a janta, hoje é um dos times que mais faturam no Brasil e tem uma administração de dar inveja até nos rivais.

O Botafogo após penar muitos anos por problemas financeiros, agora também vive um bom momento muito pela compra do empresário John Textor, que agora é dono da SAF do clube e que já fez grandes investimentos desde que comprou o Botafogo.

Promessa de jogão no Allianz Parque e o Verdão defende uma invencibilidade de 31 jogos dentro do seu estádio e nove jogos diante de equipes cariocas.