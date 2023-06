1xBet é confiável? Confira nossa análise completa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:30 Compartilhe

Apostar na 1xBet é confiável? Sabemos que é sempre recomendável pesquisar o histórico e credibilidade de uma casa de apostas antes de abrir uma conta e começar a apostar.

Por isso, para facilitar a sua vida, nós analisamos a 1xBet em todos os seus principais aspectos: licença, pagamentos e, claro, o código promocional 1xbet. Portanto, se você deseja descobrir se a casa de apostas esportivas e cassino online 1xBet é confiável, continue lendo este artigo.

1xBet é confiável e seguro?



Para uma casa de apostas esportivas ser considerada segura, ela precisa cumprir diversos requisitos mínimos. Aliás, o mesmo também vale para um cassino online.

Por exemplo, para afirmar que o 1xBet é seguro, é essencial que ofereça criptografia de ponta em todas as transações financeiras realizadas no site. Assim, os clientes não têm que se preocupar com o vazamento dos seus dados.

Outro ponto relevante é o fato da casa garantir a integridade dos seus jogos e apostas. Dessa maneira, ao vencer a casa, o apostador pode ficar tranquilo quanto ao recebimento do pagamento da sua aposta de acordo com os termos acordados.

A própria entidade de Curaçao emissora da licença de operação do site de apostas é responsável por garantir essa integridade. Ou seja, para obter uma licença de operação nos territórios onde ela é exigida, as casas de apostas devem cumprir os seus requisitos mínimos.

Enfim, o 1xBet é seguro para criar uma conta, depositar e apostar. E se você tem interesse em dar uma oportunidade ao operador, ainda pode receber um bônus de boas-vindas no cassino ou esportes usando o 1xBet código promocional LANCEVIP ao se cadastrar na 1xbet.

Licença de apostas e jogos



As licenças de apostas são documentos emitidos por governos ou entidades de jogos regionais que dão permissão às empresas a oferecerem apostas e jogos em alguns territórios.

Ainda que nem todos os países a exijam para que uma empresa possa operar jogos e apostas online, elas conferem bastante credibilidade ao operador. Por exemplo, no Brasil, não é necessária uma licença para os sites de apostas online até o momento.

A 1xBet tem a sua principal licença de operação em Curaçao, apesar de que também já possuiu licenças no Reino Unido e Malta no passado.

1xBet no Reclame Aqui



A princípio, o Reclame Aqui é uma das plataformas de reclamações mais populares do Brasil. O site é uma referência para avaliar a credibilidade de uma empresa que atua no Brasil, afinal, os clientes tendem a deixar as suas opiniões, críticas e elogios no site.

Portanto, o 1xBet está no Reclame Aqui e conta com uma boa taxa de respostas para as reclamações de clientes. Isto é, a enorme maioria das reclamações são respondidas e endereçadas ao suporte ao cliente da casa de apostas. Então, 1xbet é seguro.

Nesse sentido, se tiver algum problema com o bônus, com código promocional 1xBet ou qualquer outro assunto, o Reclame Aqui é mais uma alternativa para buscar ajuda.

Bônus de boas-vindas exclusivo da 1xbet: LANCEVIP



A 1xBet é uma casa de apostas internacional que oferece apostas esportivas e jogos de cassino online para jogadores de diversos países, inclusive o Brasil. O site de apostas esportivas 1xBet é confiável e já opera jogos online de forma segura há muitos anos.

Além disso, um dos principais aspectos que chama atenção de novos apostadores para criar uma conta no operador são os seus bônus de boas-vindas.

Em outras palavras, a casa oferece boas ofertas tanto nos esportes como no seu cassino online. Em alguns casos, pode ser preciso usar um código promocional 1xBet. Confira as principais ofertas:

Bônus de boas-vindas de até R$1560 nos esportes



Se está a fim de apostar em eventos esportivos, a 1xBet é uma das casas de apostas online com bônus de boas-vindas generosos. Ou seja, ela dobra o depósito inicial de todos os novos clientes da casa que sejam elegíveis.

Dessa forma, os novos apostadores do site podem começar com um bônus de até R$1560 em suas contas para começar a apostar.

No entanto, para desbloquear a oferta, o novo cliente deve inserir o código promocional 1xbet “LANCEVIP” e assim terá acesso para apostar o bônus em uma grande variedade de eventos esportivos e mercados disponíveis.

Note que no site da 1xbet, a oferta de boas-vindas é de R$1200, mas ao se cadastrar com o código promocional LANCEVIP, o valor passa a R$1560.

Termos e condições 1xbet



O bônus de boas-vindas nos esportes da 1xBet é confiável, mas lembre-se de ler os regulamentos da oferta. Afinal, como qualquer casa de apostas, a casa impõe certos requisitos para ativar o bônus e sacar os ganhos obtidos com o mesmo.

Portanto, ao ler as regras da oferta, você fica ciente do que precisará fazer para cumprir os termos e tirar o máximo proveito possível do bônus. Aliás, o valor exato do bônus está condicionado ao uso do 1xBet código promocional “LANCEVIP”.

Só para exemplificar, o bônus deve ser apostado pelo menos cinco vezes em combinações de pelo menos 3 eventos esportivos, com a seleção tendo odds mínimas de 1,4. Além disso, há outras regras importantes de saber, então visite o site oficial.

Se você quer saber mais sobre casas de apostas que oferecem bônus no Brasil, conheça também o código bônus bet365.

Bônus de boas-vindas de até €1950 + 150 rodadas grátis



Assim como nas apostas esportivas, a casa também tem um bônus de boas-vindas para os fãs de jogos de cassino online. Aliás, a oferta também é bastante generosa e em termos nominais, é atrativa para os novos jogadores.

Ao se cadastrar para jogar cassino online, seja no computador ou através do 1xBet app, os novos clientes têm direito a esse bônus de boas-vindas. A oferta é dividida em vários depósitos feitos pelo novo jogador, mas que pode totalizar até €1950.

Além disso, junto ao bônus em forma de saldo para jogar no cassino, você também pode receber até 150 rodadas grátis. Nesse sentido, elas podem ser usadas para jogar em alguns dos melhores slots presentes no operador.

A fim de obter este bônus para cassino, o jogador deve inserir o 1xBet código promocional “LANCEVIP” durante o cadastro.

Ainda que não inserido o código promocional 1xBet durante o cadastro, é possível inseri-lo antes do primeiro depósito. É igualmente necessário sinalizar que deseja receber o bônus nas configurações da conta.

Entre os principais requisitos de rollover, o cliente deve apostar o valor total do bônus pelo menos 35 vezes. Com o intuito de saber mais detalhes, leia os termos por completo diretamente no site oficial.

Vantagens e desvantagens da 1xBet



Apesar de o site de apostas 1xBet ser confiável, qualquer site de apostas tem seus pontos positivos e negativos. Isto é, há vantagens que colocam a 1xBet como uma boa opção de casa de apostas e cassino online, mas também há desvantagens. Confira algumas delas a seguir:

Vantagens



A 1xBet se destaca entre as casas de apostas esportivas com maior variedade de opções de apostas e jogos online. Em outras palavras, a casa possui um amplo catálogo de opções à disposição dos apostadores.

Nas apostas pré-jogo tanto quanto nas apostas ao vivo, a 1xBet é confiável e oferece uma cobertura vasta de jogos. Igualmente, no aspecto mercados de aposta, a casa se destaca com uma cobertura bastante ampla, sobretudo no futebol.

Além disso, entre os principais aspectos que os clientes tomam para escolher a 1xBet, está a qualidade das odds. Ainda que este seja um aspecto relativo, uma vez que as odds estão sempre sujeitas a alterações.

De maneira geral, a 1xBet oferece odds na média do mercado e muitas vezes acima da média. No entanto, isso pode variar bastante de acordo com cada esporte e evento esportivo, portanto, consulte em tempo real no site.

Por fim, para quem gosta de apostar e jogar no celular, a casa conta com um 1xBet app nativo para Android e iPhone, bem como um site mobile. Então, basta acessar pelo navegador do celular e começar a apostar.

Decerto, ao cadastrar-se pelo celular, você também tem direito a oferta de bônus usando o 1xBet código promocional.

Desvantagens



A 1xBet é confiável, mas nem tudo são flores. Por isso, também há reclamações de alguns jogadores que tiveram experiências negativas com a casa de apostas esportivas.

Por exemplo, apesar de oferecer bônus de boas-vindas com valores altos, os termos das ofertas são pouco acessíveis. Nesse sentido, ao receber o bônus, o novo cliente pode encontrar dificuldades para cumprir os requisitos mínimos.

Outro ponto que alguns clientes reclamam da casa é no atendimento ao cliente que nem sempre é rápido e eficiente. Então, filas de espera para ser atendido podem se formar em momentos de pico no site de apostas e cassino online.

História da 1xbet



A casa de apostas 1xBet é confiável e há vários fatores que corroboram com essa afirmação. Afinal, para avaliar se uma casa de apostas como a 1xBet é confiável, tomamos em consideração diversos fatores.



Por exemplo, o tempo de operação do site, a empresa por detrás, a licença de operação, a tecnologia utilizada no site e a credibilidade com os clientes. Nesse sentido, alguns argumentos que corroboram que a 1xBet é confiável incluem:

– A 1xBet está ativa desde 2007;

– Presente em mais de 134 países;

– Usa criptografia SSL nas transações financeiras;

– Atendimento ao cliente 24/7 e em português;

– Licenciada a operar;

O operador também conta com um histórico de patrocinar grandes equipes do mundo dos esportes, sobretudo do futebol. Por exemplo, já patrocinou o Chelsea e o Liverpool no passado e atualmente ainda estampa a camisa do Barcelona.

A casa também tem uma presença considerável em fomentar o desenvolvimento dos eSports (esportes eletrônicos). Portanto, também foi patrocinadora do ESL Pro Tour and ESL One Summer, grandes torneios de Counter Strike.

Aliás, o bônus que você pode obter com o 1xBet código promocional também é válido para apostar nos eSports do operador.

1xBet app para dispositivos Android e iPhone



O 1xBet app é a porta de entrada do site de apostas para a sua plataforma móvel. Ou seja, a maioria dos clientes da casa já apostam e jogam pelo celular atualmente.

Por isso, você pode criar a sua conta, usar o código promocional 1xBet, depositar e receber o seu bônus de boas-vindas direto do smartphone. O 1xBet app está disponível para celulares Android tanto quanto para iPhones.



Além disso, se não quiser baixar o 1xBet app, basta acessar o site mobile. A casa tem uma versão do site para dispositivos móveis que roda perfeitamente no navegador do celular e conta com os mesmos recursos do site desktop.

Futebol na 1xBet Brasil



O futebol é sem dúvidas o esporte mais popular entre os apostadores brasileiros. Por isso, antes de ativar o bônus com 1xBet código promocional, é normal que os apostadores querem saber sobre como é a cobertura de futebol na casa de apostas.

Dessa maneira, a 1xBet app ou desktop oferece mercados de apostas nas principais ligas de futebol do mundo, assim como nas menos populares.

Sendo assim, ela agrada tanto o apostador que gosta de apostar no melhor futebol do mundo, como o que gosta de se aventurar em torneios menores. Por exemplo, há uma grande quantidade de competições de futebol da Ásia e África.

1xBet Casino



O cassino 1xBet é confiável assim como a seção de apostas esportivas. Ele é um cassino online completo com uma seleção ampla de jogos de caça-níqueis, roletas, jogos de cartas, jogos de tabuleiro e muito mais.

Para quem gosta de jogar ao vivo, a casa tem uma seção de cassino ao vivo com transmissões dos principais jogos. Dessa forma, você pode entrar e interagir com o dealer em tempo real. Apesar disso, a maioria das salas estão em inglês, como de costume.

Odds e taxas de pagamento



As odds representam o quanto a 1xBet paga aos seus clientes pelos seus palpites corretos nas apostas esportivas. Nesse sentido, ela é uma das casas que mais se destaca por oferecer cotações competitivas.

Em vários eventos esportivos, a 1xBet oferece odds acima da média do mercado. No entanto, isso é bastante variável e você deve sempre checar diretamente no site oficial para sua própria comparação.

Afinal, as odds estão sempre sujeitas a alterações por parte das casas de apostas.

Como sacar dinheiro na 1xBet



Para sacar na 1xBet não há complicações, sobretudo se você já cumpriu todos os termos do 1xBet código promocional. Ou seja, ao receber o bônus, você só pode sacar ganhos obtidos com ele após cumprir todos esses termos.

Uma vez que eles já foram atingidos, o seu saldo pode ser sacado usando a transferência bancária. Portanto, clicar na opção retirar nas configurações da conta e seguir as instruções do site, até escolher o método de saque e a quantia.

Serviço de atendimento ao cliente



O atendimento ao cliente da 1xBet é seguro e feito através de vários canais de comunicação. Ou seja, a casa atende todos os clientes do Brasil 100% em português através de:

– Chat ao vivo;

– Formulário de contato;

– Telefone;

– Além disso, como mencionamos anteriormente, a casa de apostas dispõe de uma conta no site de reclamações brasileiro Reclame Aqui. Ainda assim, ela prioriza atender a demanda de clientes que contactam diretamente através do site oficial.

Tire suas dúvidas sobre a 1xbet – Perguntas frequentes



Ainda tem alguma dúvida se a 1xBet é confiável? Então, leia as respostas para as perguntas mais comuns sobre o operador a seguir, por exemplo sobre o 1xbet código promocional.

Quanto tempo demora a 1xBet a pagar?



O tempo de pagamento da casa varia de acordo com o método de saque escolhido pelo cliente. Ainda assim, ele deve demorar poucos dias úteis para ser processado. Se encontrar algum problema, contate o suporte.

Como funciona o 1xBet?



A 1xBet funciona como um site de apostas esportivas e cassino online, onde você pode apostar e jogar com dinheiro real e ao conseguir a vitória, ser recompensado financeiramente.

Como tirar dinheiro do 1xBet?



A fim de sacar na 1xBet Brasil, você precisa ter saldo em conta e ter cumprido todos os requisitos de rollover do bônus do código promocional 1xBet. Então, vá nas configurações da conta, clique em retirar, selecione o método de pagamento, a quantia e confirme a operação.

O que significa 1xBet?



1xBet é o nome da casa de apostas que é administrada pela 1xCorp.

Qual é o 1xbet app?



Sim, há um 1xbet app disponível para iphone ou Android, mas você pode apostar na versão mobile da 1xbet pelo seu smartphone se preferir.

Como fazer aposta no 1xBet?



Com a finalidade de apostar na 1xBet Brasil, basta ter saldo em conta, escolher um evento esportivo, um mercado de apostas e digitar o valor que deseja apostar. Por fim, confira as odds e confirme a aposta.

Se você usou o 1xBet código promocional e recebeu o bônus, também pode apostar com o valor do bônus de acordo com as regras.

Nossa análise sobre a 1xbet



A 1xBet é confiável e oferece uma experiência completa de apostas esportivas e cassino online aos brasileiros. No entanto, a casa ainda tem muitos aspectos a melhorar para se tornar mais amigável aos apostadores iniciantes.

Por possuir tantos recursos, o site se torna um pouco difícil de navegar o que pode dificultar a vida dos novos apostadores no site.

O que gostamos na 1xbet O que não gostamos na 1xbet ✔️ Oferece bônus de boas-vindas ❌ Site não é intuitivo como o de outras casas ✔️ Vasta gama de esportes e mercados de apostas ❌ Requisitos de rollover altos ✔️ Apps para Android e iOS



