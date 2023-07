18 brasileiras disputam o quali do ENGIE Open em Feira de Santana (BA)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 21:07 Compartilhe

Vai ser dada a largada para o ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana, na Bahia. Neste domingo (30) terá início o qualifying, a partir das 10h, com 16 jogos e presença maciça das brasileiras, nas quadras rápidas da Academia Smash. Das 27 tenistas que buscam uma das oito vagas para a chave principal, 18 são do país. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Entre as brasileiras no quali, estão algumas tenistas experientes, como Rebeca Pereira, e jogadoras da nova geração, como Georgia Gulin, Isabeli Andreola e Carolina Laydner. O torneio qualificatório ainda conta com a presença de tenistas dos Estados Unidos e Paraguai.

A Bahia está representada por Karoline Oliveira que encara americana Alessandra Crump.

Confira a programação deste domingo (30):

Quadra Central

10h

Mariana Gomes Sorrilha (BRA) x Maria Luisa Oliveira (BRA)[16]

A seguir

Isabeli Andreola (BRA) x Maria Carolina Turchetto (BRA)[10]

Não antes das 13h30

Ellie Douglas (USA) x Helena Bueno (BRA)[13]

Quadra 2

10h

Heydi Doldan (PAR) x Luiza Fullana (BRA)[9]

A seguir

Paola Dalmonico (BRA)[6] x Lara Santos (BRA)

Não antes das 13h30

Catarina Melleiro (BRA)[8] x Althea Hudson (USA)

Quadra 3

10h

Karoline Oliveira (BRA) x Alessandra Crump (USA)[15]

A seguir

Catharina Cardoso (BRA) x Carolina Laydner (BRA)[11]

Não antes das 13h30

Mariana Soares (BRA) x Letícia Vidal (BRA)[12]

Quadra 4

10h

Vivian Mayumi (BRA) x Bianca Bernardes (BRA)

A seguir

Abigail Rencheli (USA)[7] x Zora Hudson (USA)

Serviço:

ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana

30 e 31 de julho (qualifying); 31 de julho a 5 de agosto (chave principal)

A partir das 10h

Academia Smash

Rua: José Domingos Servo, 171, Sim, Feira de Santana (BA)

Entrada gratuita

A Confederação Brasileira de Tênis tem o patrocínio do Banco BRB – Patrocinador Máster do Tênis do Brasil – e da ENGIE Brasil Energia. Copatrocínios de Wilson, W A Sport, Kallas Mídia OOH, Unicesumar, Playpiso e Maniacs Roupas Esportivas. Apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).