Em busca de um site de apostas seguro e confiável para apostar? Então, para ajudá-lo nessa busca. Nossa equipe editorial analisou e classificou os 15 melhores sites de apostas esportivas do Brasil para abril 2023.

Neste artigo, trazemos uma análise detalhada do que cada site de apostas mostrando o que ele tem de melhor a oferecer em termos de bônus de boas vindas, ofertas, recursos para apostas e muito mais.

1- bet365: Tradicional e favorita de iniciantes

2- Betano: Apostas com transmissão ao vivo

3 – Pixbet: Saque rápido via PIX

4- Betfair: Odds diferenciados e boas promoções

5 – KTO: Boa para iniciantes

6 – F12 bet: Novidade no Brasil

7 – Sportingbet: Uma das nossas favoritas para futebol

8- Betmotion: Bônus de boas-vindas generoso

9- bwin: Boa variedade de mercados

10- Galera.bet: Aposte grátis

11 – LeoVegas: Aposta grátis para novos apostadores

12- Sportsbet.io: Apostas esportivas intuitivas

13 – 1xbet: Odds competitivas

14- Rivalo: Casa de apostas tradicional

15- Dafabet: A melhor para mercados asiáticos

15 melhores sites de apostas: Saiba onde apostar

A fim de encontrar um bom site de apostas online no Brasil, os apostadores nacionais têm uma variedade de sites a sua disposição. No entanto, é importante saber como filtrar as melhores casas de apostas.

Em outras palavras, apesar de a maioria das casas de apostas terem um funcionamento similar, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens.

Com a finalidade de facilitar a sua escolha, nós selecionamos na tabela abaixo os 15 melhores sites de apostas esportivas do Brasil e as ofertas que eles oferecem aos novos jogadores. Então, confira:

Aliás, lembre-se que cada uma das ofertas acima tem seus regulamentos para ativação e utilização do bônus. Portanto, não deixe de visitar o site oficial e ler os termos e condições (T&C) para ficar por dentro das regras que você deverá seguir.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas esportivas do Brasil



As melhores casas de apostas online devem ser classificadas de acordo com vários critérios de avaliação. Ou seja, para selecionar os sites de apostas que fazem parte desta lista, consideramos diversos aspectos dos sites.

Por exemplo, a segurança que eles oferecem, seu status legal, a qualidade dos mercados e odds, a quantidade de ofertas e muito mais. Então, saiba um pouco mais sobre os critérios que utilizamos.

Licença, segurança e integridade



A princípio, as licenças de operação para os sites de apostas esportivas só são exigidas em alguns territórios. Por exemplo, os sites de apostas brasileiros não precisam de uma licença para operar no Brasil, isto porque o país ainda não possui uma regulação neste sentido.

No entanto, em muitos países, um site de apostas online só pode operar após obter uma licença do governo ou entidade regulatória nacional.

Nesse sentido, essas licenças garantem maior segurança aos apostadores que se cadastram nesses sites de apostas online. Isto é, a fim de conseguir uma licença, as casas devem cumprir diversas regras rígidas para garantir a segurança dos apostadores.

Então, os apostadores podem ficar mais tranquilos que os termos e condições oferecidos pelos sites de apostas online serão justos e cumpridos.

Todos os sites da nossa lista dos 15 melhores sites de apostas brasileiros são legalmente licenciados para operar nos territórios onde oferecem os seus serviços.

As licenças de operação são emitidas por organizações de credibilidade como a Comissão de Jogos do Reino Unido, Autoridade de Jogos de Malta, Curaçao e-Gaming, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos de Portugal, entre outras entidades locais.

Com relação a segurança da plataforma, também nos certificamos de adicionar apenas sites com criptografia de ponta para transações financeiras e dados sigilosos, bem como casas com um histórico de credibilidade de longa data.

Mercados e odds



A quantidade de mercados e a qualidade das cotações nas apostas online são um dos principais aspectos que os apostadores prestam atenção nos sites.

Ao passo que os apostadores querem obter bons retornos com as suas apostas, é importante que a casa ofereça odds competitivas e justas. Afinal, elas representam o potencial de retorno financeiro nas apostas online.

Avaliar a qualidade das odds de uma casa de apostas não é um processo muito simples, uma vez que elas sempre estão sujeitas a alterações em tempo real pelos sites. Além disso, as odds variam de acordo com cada esporte, evento e mercado de apostas em cada casa.

Ainda assim, é possível estimar e identificar de forma geral sites de apostas que oferecem odds competitivas. A melhor forma é, sem dúvidas, analisar as cotações oferecidas justamente para as modalidades e eventos do seu interesse.

No entanto, em nossa lista, escolhemos casas de apostas que oferecem odds competitivas no geral para os principais esportes e eventos do mundo dos esportes.

Igualmente, no quesito variedade de mercados de apostas esportivas, elas podem variar bastante de acordo com cada esporte ou evento.

No entanto, todos os sites dessa lista oferecem os principais mercados para apostas ao vivo e no pré-jogo nas principais modalidades.

Ofertas e bônus

Para trazer novos clientes, os sites de apostas online, além de oferecer recursos para apostas, boas odds e amplitude de mercados, também têm bônus de boas vindas e ofertas.

A principal oferta oferecida geralmente é um bônus de boas vindas para novos clientes elegíveis condicionado a um depósito mínimo. Mas, há casas que oferecem uma aposta reembolsada, apostas sem risco, apostas grátis, odds aumentadas e muito mais.

Ao escolher um site de apostas online para registrar-se, você deve ficar atento não apenas ao valor do bônus de boas vindas, mas também aos regulamentos. Ou seja, toda promoção de um site de apostas tem regras a serem seguidas antes que você possa sacar.

Nesse sentido, uma boa oferta de boas vindas oferece um equilíbrio entre o valor do bônus e a facilidade dos requisitos de rollover.

A maioria dos sites presentes na nossa lista de melhores casas de apostas online para apostar no Brasil possuem oferta de boas vindas. No entanto, alguns deles têm estratégias diferentes e não oferecem um bônus inicial, mas sim outras promoções.

Transmissões ao vivo



As transmissões ao vivo são um recurso exclusivo de algumas casas de apostas online. Algumas casas possuem contratos com campeonatos e eventos esportivos para transmiti-los ao vivo aos seus apostadores.

Este é um recurso muito útil pois possibilita acompanhar o resultado das apostas ao vivo ou mesmo pré-jogo em tempo real enquanto assiste o evento. Nem todos os sites de apostas esportivas da nossa lista contam com esse recurso.

No entanto, alguns sites como a bet365, 1xBet, Betano e Betsson oferecem transmissões ao vivo em suas plataformas. Aliás, o streaming ao vivo é gratuito, ainda que condicionado a que o cliente tenha saldo em sua conta.

Além disso, a quantidade e disponibilidade de eventos podem estar diretamente relacionados à localização do apostador. Isto é, você deve conferir por si mesmo as opções de transmissões disponíveis e os termos de uso do recurso em cada site de apostas.

Aplicativos



Atualmente, as apostas online pelo celular já superam as apostas feitas pelo computador de maneira geral. Uma vez que os dispositivos móveis são mais acessíveis e portáteis, é muito mais simples fazer apostas pelo celular.

Por exemplo, ao assistir um jogo de futebol na casa de um amigo, você pode simplesmente tirar o celular do bolso e fazer apostas ao vivo no evento. Então, a maioria das casas oferecem versões móveis das suas plataformas.

Em nossa lista de melhores casas de apostas, todas possuem uma versão móvel que possibilita fazer apostas ao vivo, no pré-jogo, bem como depositar, sacar e acessar todos os recursos pelo celular.

Alguns desses sites de apostas online contam com aplicativos oficiais que você pode baixar para Android ou iOS. Além disso, se você não quiser baixar nenhum software, pode facilmente usar a versão mobile do site através do navegador do smartphone.

Melhores sites de apostas esportivas do Brasil 2023

Uma vez que você já entende os critérios que usamos para selecionar os sites de apostas online da nossa lista, vamos falar um pouco sobre cada um deles.

1- bet365

A bet365 é um dos principais sites de apostas online ao redor do mundo. A casa é popular entre os apostadores iniciantes por oferecer uma plataforma fácil de usar, vasta cobertura de eventos e créditos de apostas com requisitos alcançáveis.

2 – Betano

A Betano é um site de apostas online com origem na Grécia popular no Brasil, em Portugal e outros países ao redor do mundo. A casa dá ênfase ao mercado brasileiro como um dos principais mercados onde atua e oferece transmissões ao vivo para os apostadores elegíveis.

3 – Pixbet

A Pixbet é uma casa de apostas dedicada ao mercado brasileiro. Ela aceita PIX como método de pagamento, e está crescendo cada vez mais. O único problema é que ainda não oferece um bônus de boas-vindas.

4 – Betfair

A Betfair é uma casa de apostas bastante popular por sua bolsa de apostas onde cada apostador pode atuar com uma “casa de apostas” usando o Exchange. Além disso, o grande destaque atualmente são as promoções especiais que oferecem para eventos e partidas especiais.

5 – KTO

A KTO é uma casa de apostas que recomendamos para iniciantes. As regras do bônus de boas-vindas são simples. Além disso, a casa tem um bom mercado de apostas para os mais variados esportes. Use o código do cupom KTO LANCE23 para bônus de boas-vindas de até R$ 200 sem risco.

6 – F12.bet

A F12.bet é uma casa de apostas nova no Brasil. Cadastre-se usando o código bônus F12VIP. Os apostadores encontram ainda promoções interessantes na casa. Há um mercado de apostas satisfatório e, ainda, e-sports, cassino e raspadinhas.

7 – Sportingbet

Uma das casas de apostas mais tradicionais do mundo, a Sportingbet tem um site adaptado ao mercado brasileiro. Além disso, é a atual patrocinadora da Copa Libertadores. Definitivamente uma das melhores para apostadores iniciantes com um site fácil e bônus de boas-vindas generoso.

8 – Betmotion

A Betmotion é uma das casas de apostas tradicionais do Brasil. A casa oferece um bom mercado de apostas. Além disso, o bônus de boas-vindas é um dos melhores do país porque vale para os primeiros depósitos.

9- bwin

A bwin é uma casa de apostas propriedade do grupo Entain que também administra outras grandes casas no mundo das apostas online. Eles contam com uma plataforma de apostas acessível, confiável e um app oficial para Android e iOS.

10 – LeoVegas

A LeoVegas é mais conhecida pela sua plataforma de cassino online, mas ele também conta com uma excelente seção de apostas online. Isto é, a casa oferece um bônus competitivo, bem como uma aposta grátis para usar em sua grande variedade de esportes.

11- Parimatch

A Parimatch é uma casa de apostas que chegou há pouco tempo no Brasil, mas vale ser testada. O bônus de boas-vindas é bem generoso, e a casa oferece um site completo, além de receber pagamentos por PIX.

12 – Sportsbet.io

O Sportsbet.io é um site que se popularizou no Brasil por oferecer cotações competitivas, sobretudo em eventos de futebol. Apesar de não ter bônus de boas vindas, eles têm apps e um site com visual minimalista muito amigável para apostadores iniciantes.

13- 1xBet

A 1xbet é uma casa de apostas internacional com licença de operação de Curaçao. Eles se destacam por oferecer registro em um clique, odds competitivas, bônus generosos, vasta gama de apostas ao vivo e uma grande quantidade de métodos de pagamento para os clientes.

14 – Rivalo

A Rivalo é um site de apostas confiável, possui licença e vários anos de experiência. Além disso, conta com boa variedade em termos de apostas esportivas e jogos de cassino. O atendimento ao cliente é um dos pontos que mais gostamos.

15 – Dafabet

A Dafabet é um site de apostas online da Ásia que chegou ao Brasil em 2021 e atualmente já se destaca como um dos grandes nomes em atuação no país. A casa traz um bônus de boas vindas generoso e os populares mercados de handicap asiático que a fizeram popular no oriente.

Sites de apostas – O que é importante saber?



Por fim, se você ainda tem alguma dúvida sobre como funcionam sites de apostas esportivas, temos algumas perguntas e respostas úteis. Então, leia a seguir:

Como funcionam os sites de apostas?



Em princípio, as casas de apostas permitem que você dê palpites em eventos esportivos com o objetivo de obter retorno financeiro. No entanto, cada site tem suas próprias regras, então não hesite em ler os termos e condições antes de abrir a sua conta.

Os sites de apostas são legais no Brasil?



Sim, apostar online nos sites que recomendamos acima é totalmente seguro no Brasil porque são casas que possuem licenças internacionais. As apostas esportivas foram legalizadas em 2018 pela Lei 13.756 de 12 de dezembro de 2018, sancionada pelo presidente Michel Temer. Para este ano espera-se a regulamentação do mercado de apostas no Brasil.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes?



Há vários sites que se destacam por ser plataformas fáceis de usar para iniciantes, mas a bet365 é, sem dúvidas, um dos mais acessíveis.

Como saber se um site de apostas é confiável?



A fim de saber se um site de apostas online é seguro e confiável, você deve se atentar a diversos aspectos. Por exemplo:

– Tempo de operação do site;

– Licença de operação legal;

– Empresa por trás do site;

– Criptografia dos dados;

– Credibilidade com clientes anteriores.



O que devo saber antes de me inscrever num site de apostas?



Em princípio, você deve entender o funcionamento das apostas esportivas e quais sites são confiáveis. Além disso, é importante estar consciente de que as apostas online exigem responsabilidade. Apostas esportivas não são um investimento financeiro, mas uma forma de diversão online.

