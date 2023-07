12 gols sofridos em quatro jogos: Santos tenta reforçar defesa, mas esbarra em obstáculos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 6:00 Compartilhe

O Santos está ciente que a defesa é uma das posições mais carentes do elenco e tenta, desde antes da abertura da janela de transferências de julho, contratar jogadores para o setor, mas tem encontrado dificuldades. O técnico Paulo Turra também está preocupado, já que seu time sofreu muitos gols nos últimos jogos.

A zaga é a posição que o Alvinegro mais tem encontrado obstáculos. O atual alvo ‘quente’ do Peixe é o paraguaio Junior Alonso, do Krasnodar, da Rússia. O clube fez proposta recentemente pelo atleta, que tem contrato com os russos até 2025, e a negociação é vista como difícil.

Além de Alonso, o Santos mantém interesse no brasileiro João Basso, do Arouca (POR), e no uruguaio Federico Pereira, do Liverpool (URU).

No entanto, ambas as tratativas estagnaram nas cifras. Os clubes envolvidos desejam negociações em definitivo e as pedidas, inclusive dos jogadores, são consideradas altas. O interesse em Pereira foi noticiado inicialmente pelo jornal “Ovación”.

LATERAL DEU CERTO

Outro foco era a lateral-esquerda, ainda mais depois do afastamento de Lucas Pires — negociado com o Cádiz, da Espanha. Logo no início da janela o Santos trouxe Dodô, ex-jogador do Atlético-MG. O lado direito não é considerado uma prioridade em comparação com outras posições.

ABRIU A PORTEIRA

Nos últimos quatro jogos sob o comando de Paulo Turra, o Peixe sofreu 12 gols e marcou sete. Isso significa que, em média, o time foi vazado três vezes por partida.

Contra o Botafogo, o Santos abriu 2 a 0 e sofreu o empate — aos 41′ do segundo tempo — pouco mais de cinco minutos depois de anotar o segundo gol, com Marcos Leonardo. Depois do confronto, Turra admitiu a necessidade de reforços e falou sobre a situação.

– Estamos tomando muitos gols. Fizemos o segundo e três minutos levamos o primeiro. Todos sabem que precisamos de reforços, o Jean Lucas é prova disso, Dodô… Dodô não estava mais em campo quando levamos o gol. Estamos carentes de jogadores não só na defesa, mas temos que valorizar o que eles fizeram. Estamos, entre aspas, tristes pela maneira que conquistamos esse empate, mas tenho que enaltecer a entrega de todos os jogadores. Se estivermos no nível de hoje em todos os jogos, não tenho dúvida de afirmar que a fase difícil será deixada para trás. É a identidade que estamos à procura, treino a treino e jogo a jogo. Eles precisam entender que no futebol moderno tem que correr muito sem a bola e com a bola jogar – disse o técnico.

MERCADO

Junior Alonso, João Basso e Federico Pereira são os alvos para a zaga. Enquanto isso, o Santos reforçou o meio-campo com Jean Lucas e Diego Pituca (que chega, a princípio, em 2024) e o ataque, com o argentino Julio Furch.