Esportações de suco em março cedem 5,7% em volume e 0,38% em receita

São Paulo, 1 – O volume total de suco de laranja exportado em março atingiu 158,7 mil toneladas, recuo de 5,7% em relação às 168,3 mil toneladas embarcadas ao exterior em março de 2019, informou nesta quarta-feira, 1º de abril, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Em relação a fevereiro, quando o Brasil exportou 144,1 mil toneladas, houve avanço de 10,13%. Os dados consideram 22 dias úteis.

A receita obtida com exportações em março atingiu US$ 131 milhões, queda de apenas 0,38% ante os US$ 131,5 milhões registrados em igual mês de 2019. O resultado representa avanço de 20,52% na comparação com o montante de US$ 108,7 milhões faturado em fevereiro de 2020.

As exportações acumuladas de suco em 2020, somando os embarques de janeiro a março, alcançaram 460,9 mil toneladas, 11,77%% menos do que as 522,4 mil toneladas embarcadas em igual intervalo de 2019. A receita acumulada até março caiu 17,25% na mesma comparação, passando de US$ 425,6 milhões para US$ 352,2 milhões.

Em março, as exportações de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) movimentaram US$ 56,9 milhões, alta de 10,7% em comparação com os US$ 51,4 milhões de março de 2019 e avanço de 29,61% ante os US$ 43,9 milhões faturados em fevereiro de 2020. O volume exportado de FCOJ ficou em 38,2 mil toneladas, 43,61% a mais do que em igual período de 2019 e 31,72% superior ao de fevereiro de 2020.

O faturamento com vendas de suco não concentrado e não congelado (NFC) em março foi de US$ 74,1 milhões, queda de 7,49% ante os US$ 80,1 milhões de março/2019 e avanço de 14,35% em relação aos US$ 64,8 milhões registrados em fevereiro de 2020. Já o volume exportado de NFC foi de 120,5 mil toneladas no mês passado, recuo de 14,96% ante as 141,7 mil toneladas de igual período de 2019 e avanço de 4,69% na comparação com fevereiro deste ano, quando foram exportadas 115,1 mil toneladas.