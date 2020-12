ESPN utiliza código morse para promover nova temporada da NBA Emissora usou tática diferente para divulgar novo ciclo da maior liga de basquete do mundo

Códigos e mensagens enigmáticas são o foco da nova campanha da ESPN para promover a temporada 2020/2021 da NBA, com início agendado para o próximo dia 22 de dezembro. Criada internamente pelas equipes de Marketing e Soluções Criativas da Disney, companhia proprietária da ESPN, a campanha conta com peças em plataformas digitais, assim como conteúdo veiculado na programação dos canais de TV por assinatura do grupo.

Adotando o conceito “A NBA te chama pra ESPN”, as peças exibem mensagens secretas que se relacionam ao conteúdo estratégico presente nas jogadas da maior liga de basquete do mundo, decifrando os sons da quadra como um sinal para os fãs assistirem aos jogos na emissora. Em um dos vídeos conceituais, Dary Bonomi Avanzi, especialista em código morse, aparece tentando decifrar as jogadas impressionantes que ocorrem na NBA, convocando os fãs de esporte para as transmissões da ESPN.

Parceira da liga no Brasil há mais de 25 anos, a ESPN exibe as partidas da NBA com uma ampla equipe de narradores e comentaristas. A atual temporada contará com narrações de Rômulo Mendonça, Fernando Nardini, Renan do Couto, Ari Aguiar, Matheus Suman e Matheus Pinheiro. Os comentários serão de Ricardo Bulgarelli, Eduardo Agra, José Roberto Lux (Zé Boquinha), Guilherme Giovannoni e Alana Ambrósio.

Além das transmissões, a emissora seguirá com toda a cobertura das partidas no SportsCenter, além de análises mais aprofundadas no ESPN League, programa focado em esportes americanos. O Cestou ESPN também segue como uma das atrações da programação, trazendo entrevistas e conteúdos especiais sobre a NBA e o NBB, também transmitido pela emissora.

A primeira partida da nova temporada acontece às 0h30 de quinta-feira, dia 24, (madrugada de quarta para quinta) entre Dallas Mavericks X Phonix Suns, com transmissão da ESPN. No dia seguinte, a tradicional rodada de Natal da NBA terá cinco partidas exclusivas transmitidas pela emissora, incluindo os atuais campeões Los Angeles Lakers contra o Dallas Mavericks.

Confira as transmissões da rodada de Natal, dia 25, na ESPN:



• 14:00: ESPN: New Orleans Pelicans x Miami Heat

• 16:30: ESPN: Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

• 19:00: ESPN: Brooklyn Nets x Boston Celtics

• 22:00: ESPN: Dallas Mavericks x LA Lakers

• 00:30: ESPN: LA Clippers x Denver Nuggets

