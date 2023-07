ESPN lança ‘Zico em Família’, documentário sobre o maior ídolo da história do Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 23:40 Compartilhe

O torcedor do Flamengo terá a oportunidade de conhecer detalhes da vida e da carreira de Zico, o maior ídolo do clube da Gávea por intermédio do especial “Zico em família”, documentário produzido pelo canal ESPN, que irá ao ar no próximo sábado, às 19 horas. Também pelo streaming Star Plus.

A produção retrata histórias que vão desde o nascimento do ‘Galinho de Quintino’, até fatos mais conhecidos, como as conquistas pelo Flamengo e as decepções com a seleção brasileira nas copas do mundo de 1978, 1982 e 1986.

Com 52 minutos de duração, a obra relembra o relacionamento de Zico com seus três irmãos mais velhos: Maria José, Nando e Edu. A chegada ao Flamengo, o dia no qual quase abandonou a carreira e a história especial entre o craque e seu pai, José Antunes, também são contados com riqueza de detalhes.

O Estádio do Maracanã, a Gávea e o bairro de Quintino Bocaiuva – onde Zico nasceu, são locais conhecidos do Rio de Janeiro e que fazem parte da história do grande camisa 10 do Flamengo e da seleção brasileira são mostrados no especial.

“Zico em Família” foi criado com roteiro de Rafael Valente, reportagem de Cícero Mello e Rafael Valente e produção de Vitor Machado.

