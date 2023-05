EsplanaTalk, o think tank que debate a imprensa e perspectivas para o setor

Coluna do Mazzini 20/05/2023 - 12:58 Compartilhe

O cotidiano dinâmico das redações de rádio, TV, jornais e portais; a exigência na qualidade da informação diante da grande abrangência dos sites e da maior presença cotidiana das redes sociais; perspectivas para o futuro do jornalismo – e seus desafios diários de filtrar o que mais interessa. Esses e outros temas são abordados no EsplanaTalk, um think tank criado para debater a imprensa e seus diferentes canais.

Desde o fim do ano passado o e-talk (abreviação do produto) reúne renomados jornalistas de rádio, TV, jornais e afins para uma conversa de 40 minutos com a equipe da Coluna Esplanada, assinada por este repórter em jornais de capitais.

Na lista de convidados ( acesse aqui o site ) há bate-papos com Luarlindo Ernesto (veterano repórter do “O Dia” do Rio de Janeiro), Maurício Menezes (“Rádio Tupi” e criador do famoso “Plantão de Notícias” nos anos 90 na TV); Carlos Carone (repórter de polícia do “Metrópoles”) Luiz Carlos Azedo (colunista do “Correio Braziliense”) Edson Sardinha (Editor do “Congresso em Foco”) e outros craques do jornalismo brasileiro.

A mais recente edição, nesta sexta, foi com o ex-apresentador de telejornais da TV Globo em Brasília Fábio William.

Ele discorreu sobre a ascensão do streaming, o papel do jornalista multifuncional nas ruas e as principais mudanças enfrentadas pela televisão ao longo dos últimos anos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias