Esplanada dos Ministérios não terá expediente dias 13 e 14

O ministro da Economia, Paulo Guedes, determinou que não haverá expediente nesta quarta-feira, 13, e quinta-feira, 14, para as unidades administrativas dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal localizadas na Esplanada dos Ministérios, em razão de medidas de segurança da área, que receberá nesses dias evento da Cúpula do Brics, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra de terça-feira, 12. O ato diz que “caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos”, inclusive os relacionados à realização do evento”.

Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou ponto facultativo no Distrito Federal nos dias 13 e 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República (15), também em virtude da reunião do Brics.