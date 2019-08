Esperta! Maiara usa tática para vigiar o namorado Fernando na balada

Um episódio inusitado aconteceu na madrugada desta quinta-feira em um show de Maiara e Maraísa na Vila JK, em São Paulo. O sertanejo Rodolfo, da dupla com Israel, esteve na plateia do show das gêmeas acompanhado por Fernando, da dupla com Sorocaba, o namorado de Maiara. Em determinado momento do show, Fernando que usava uma chamativa jaqueta amarela disparou: “A Maiara me deu essa jaqueta que tá me entregado na balada. Eu vou passar essa jaqueta pra um companheiro meu.”

Em seguida, Rodolfo explicou melhor a situação: “Ela deu a jaqueta para o Fernando amarela. Todo mundo veio de jaqueta preta e o Fernando veio de Jaqueta amarela. Cuidado. Ele vai passar a jaqueta pra outra pessoa porque a Maiara fica vigiando ele com a jaqueta amarela. Ele vai passar a jaqueta pra outra pessoa para poder dar um rolê na balada de boa”, brincou Rodolfo que em seguida mostrou o namorado de Maira passando a jaqueta para um rapaz conhecido deles.

Depois de deixar a peça com um rapaz chamado Gabriel, Fernando eis que Fernando solta: “ela vai ficar brava. Vou ali e já volto”, disse ele em tom de brincadeira. Em seguida, Fernando surgiu no palco com as irmãs com a bendita da jaqueta amarela. O vídeo vocês conferem abaixo: