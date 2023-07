Espero que a gente consiga avançar na reforma tributária, diz Barroso em evento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 12:54 Compartilhe

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que espera “que a gente consiga avançar na reforma tributária”. Ele defendeu que é necessário enfrentar a complexidade do sistema e disse que o tempo gasto para resolver demandas tributárias no Brasil é muito maior que em outros países da América Latina.

Barroso criticou outros aspectos do sistema tributário, como a oneração do consumo e o maior peso, para os mais pobres, no pagamento de impostos. Ele ponderou que esses temas não são tratados no texto aprovado na Câmara na semana passada, mas que “já é grande coisa” buscar simplificar a tributação.

O ministro falou nesta quarta-feira, 12, em evento realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em Brasília.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias