Esperando primeiro filho, Brunna Gonçalves se derrete em clique com Ludmilla

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2024 - 12:51 Para compartilhar:

Esposa da cantora Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves se emocionou neste sábado, 23, com o registro de uma viagem em família. O post foi feito nos stories do Instagram da ex-“BBB”.

Na imagem, Brunna e Ludmilla aparecem abraçadas, ambas com as mãos repousadas sobre a barriga da dançarina, que está grávida. Esse é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2019.

“Vontade de chorar de emoção vendo essa foto! Minha família que tanto sonhei”, escreveu Brunna, abaixo do clique. Confira:

Gravidez de Brunna

Recentemente, a dançarina falou sobre como ela e a esposa escolheram quem gestaria um possível filho do casal. Segundo Brunna, desde que se casaram, em 2019, Ludmilla e ela já conversavam sobre a maternidade. A decisão de quem carregaria o bebê, então, foi tomada de forma natural.

“Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, contou, em entrevista ao “Extra”.

Em novembro de 2023, as duas já haviam confirmado que buscavam tratamentos para que Brunna engravidasse. A escolha foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero. O óvulo utilizado no processo foi o de Ludmilla.