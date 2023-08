Esperando filho com affair, Rafael Cardoso é filmado por ex-namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 3:58 Compartilhe

Juntos novamente? Na madrugada desta quinta-feira, 24, Rafael Cardoso reapareceu ao lado da ex-namorada, Vivian Linhares, em um story publicado pela própria influenciadora. No vídeo, o ator aparece comendo um prato de salada sem camisa.

🚨FAMOSOS: Vídeo do ator Rafael Cardoso comendo uma salada viraliza na web e chama a atenção dos internautas. pic.twitter.com/yuTMk17jJI — CHOQUEI (@choquei) August 24, 2023

O casal terminou o relacionamento no fim de março, após cerca de três meses juntos. Os dois haviam começado a namorar em janeiro, um mês depois de o ator anunciar seu divórcio com Mari Bridi.

Apesar do rompimento, Rafael e Vivian foram clicados juntos no fim de julho em uma viagem a Campo Grande (MS). No tempo em que estiveram separados, ele ainda teve um affair com a psicóloga Carol Ferraz, que engravidou.

Em nota, o ator disse estar “prestando todo o apoio necessário” à mãe de seu novo filho. Ele já é pai de Aurora (8) e Valentim (4), frutos de seu casamento de 13 anos com Mari.

