Esperando 3º filho, Virginia Fonseca dispensa haters e diz como ‘driblou’ imprensa

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 31/01/2024 - 12:26 Para compartilhar:

Bebê à bordo: Virginia Fonseca, de 24 anos, está no início de sua terceira gestação em meio a uma sequência de mudanças de vida. Além de um novo filho, a influenciadora está prestes a se tornar apresentadora do “Sabadou com Virginia”, programa que será exibido nas noites de sábado no SBT.

+ Como fica o programa de Virginia Fonseca no SBT após anúncio de gravidez?

+ Mãe de três, influenciadora e empresária: qual o valor da fortuna de Virginia?

O anúncio da nova gravidez é recente e foi feito logo após a descoberta. Em entrevista à IstoÉ Gente, a mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, revelou a motivação para ter divulgado a novidade tão cedo, surpreendendo portais de notícias. “Decidimos anunciar de vez, até para não correr o risco de descobrirem antes”, entregou.

Vale lembrar que, em sua primeira gravidez, ela foi incentivada a fazer um teste após comentários de internautas que a acusaram de estar com “cara de grávida”.

A esposa de Zé Felipe, de 25 anos, ainda relembrou que já pretendia engravidar pela terceira vez e chegou a fazer um tratamento em 2023: “Não deu certo e a gente entendeu que Deus não queria naquele momento, e que na hora certa viria. E veio”, comemorou.

Em relação à gestação, Virginia diz ter ficado nervosa no momento da descoberta, mas garantiu que agora está “tudo calmo”. Quando questionada se pretende anunciar o sexo e o nome do bebê assim que souber, ela faz mistério: “Ainda não decidimos, quem sabe? [Risos]”

‘Sabadou com Virginia’

A estreia da influencer como apresentadora de TV tem previsão para acontecer em abril no SBT. Apesar disso, somente o episódio piloto do programa foi filmado.

Em outra ocasião ela já havia contado que, ao ser convidada para apresentar o programa, revelou a Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, que pretendia engravidar novamente. Segundo ela, a notícia foi bem recebida pela filha de Silvio Santos.

“Um dia depois que anunciei a gravidez, fui ao SBT. Essa reunião estava agendada já para assistir ao piloto que gravamos no final do ano passado e foi muito bom! Toda a direção e equipe reunida vendo como ficou, o que precisa mexer ainda, deixar tudo pronto para quando tiver o cenário. E nesse dia aproveitamos para bolar algumas estratégias para quando eu não puder mais viajar de avião e ficar de licença”, compartilhou.

Apesar disso, Virginia manteve a reportagem no escuro acerca dos planos para o programa durante sua licença maternidade.

Relação com haters

Como figura pública, é natural que Virginia tenha “haters” — ou “odiadores”, pessoas que se dedicam a detoná-la nas redes sociais.

Acostumada com as críticas, ela diz não dar importância a comentários maldosos, especialmente sobre seu programa que está para estrear. “Tento lidar [com os haters] da melhor maneira possível. Sei que essas reações acontecem e vão continuar acontecendo, então eu evito ver. Estou virando apresentadora agora, e quanto mais experiência eu tiver, melhor”, finaliza.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias