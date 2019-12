‘Esperamos uma festa bonita da torcida do Vasco no Maracanã’, afirma Raul

Garantido na Copa sul-americana de 2020, o Vasco espera uma grande festa da torcida neste domingo, no Maracanã, quando encerra sua participação no Campeonato Brasileiro diante da rebaixada Chapecoense. Mais de 50 mil ingressos foram colocados à venda pela diretoria.

A partida foi transferida de São Januário para o Maracanã na esperança de que o aumento relâmpago no número de sócios-torcedores possa ter um efeito prático. Com uma campanha audaciosa, o clube quadruplicou o quadro em dez dias e já ultrapassou 162 mil associados.

“O Luxemburgo já falou mais de uma vez para gente: Estamos reconstruindo o Vasco. É um clube que já brigou, já conquistou vários títulos importantes, deu uma caída, mas estamos reerguendo. A torcida deu uma demonstração de força essa semana. O que eles fizeram, ultrapassando todo mundo no sócio-torcedor, consequentemente o jogo foi para o Maracanã”, afirmou o volante Raul. “Quando se fala da torcida do Vasco, podemos esperar tudo. Esperamos uma festa bonita no domingo para coroar esse fim de temporada”, completou.

Na avaliação do jogador, o elenco do Vasco provou o seu valor no Brasileirão. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo afastou o risco de rebaixamento, que foi uma ameaça real durante quase todo o campeonato, e ainda garantiu vaga na Copa Sul-Americana. A equipe carioca entra na última rodada na 13ª colocação, com 48 pontos.

“O grupo é uma família. Todos se ajudam. Temos mais um jogo em casa. Trabalhamos muito forte e mostramos pra nós mesmo e para o povo de fora que somos homens, pais de família e esperamos o apoio do nosso torcedor para fechar o ano com uma vitória”, disse Raul.

RENOVAÇÃO – O presidente do Vasco, Alexandre Campello, afirmou que terá uma reunião importante com Luxemburgo neste sábado. Segundo o dirigente, o técnico quer ficar, mas ainda tem algumas preocupações em relação ao planejamento para o próximo ano. Apesar disso, há chance de um acordo se fechado após o encontro.