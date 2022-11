Esperamos que a próxima gestão melhore o que estamos fazendo, diz Montezano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2022 - 21:26 Compartilhe

Em tom de despedida, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou nesta quinta-feira, 10, que a instituição de fomento já tem uma equipe interna pronta para trabalhar na transição para a próxima gestão, já sob o futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar disso, o banco ainda não foi procurado por integrantes do gabinete de transição, disse o executivo.

“Esperamos que a próxima gestão do banco melhore o que estamos fazendo”, afirmou Montezano, no cargo desde meados de 2019. “O BNDES hoje está muito mais bem preparado do que estava antes”, completou o executivo, ressaltando que dará “todo o apoio” à próxima gestão do banco.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias