Espeleólogo americano é resgatado após passar nove dias em gruta na Turquia

Um espeleólogo americano, que passou mal em 2 de setembro no fundo de uma gruta profunda no sul da Turquia, foi resgatado nesta segunda-feira (11), anunciou a federação de espeleologia do país euro-asiático.

“Mark Dickey saiu”, informou a federação. “A operação de resgate terminou com sucesso”, acrescentou.

O homem, de 40 anos, sofreu uma hemorragia abdominal enquanto explorava o sistema de cavernas de Morca, no sul da Turquia, juntamente com uma equipe internacional.

A gruta, a terceira mais profunda da Turquia, chega a quase 1.300 metros no subsolo em seu ponto mais baixo.

Dickey passou mal a uma profundidade de 1.120 metros.

Seu infortúnio desencadeou o que os socorristas descreveram como uma das operações de resgate subterrâneo mais amplas e complicadas já organizadas.

Em um vídeo, Dickey agradeceu ao governo turco pela ajuda e afirmou que sua “rápida reação” tinha-lhe “salvado a vida”.

