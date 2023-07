Espeleóloga italiana é resgatada após 2 dias em caverna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 18:01 Compartilhe

MILÃO, 4 JUL (ANSA) – Equipes de resgate da Itália conseguiram nesta terça-feira (4) resgatar com vida uma espeleóloga que estava presa desde o último domingo (2) a 150 metros de profundidade em uma caverna m Fonteno, na província de Bergamo, no norte do país, após sofrer uma queda.

A mulher de 31 anos de idade, identificada como Ottavia Piana, estava com boas condições físicas, apesar de ter machucado a perna, e permaneceu consciente o tempo todo. Ela precisou ser transportada para o hospital de helicóptero.

Segundo as autoridades italianas, ela teve que ser retirada da caverna em uma maca que foi arrastada durante 41 horas.

Piana é integrante do grupo Speleo Cai de Lovere e instrutora durante as explorações na caverna subterrânea. Ela já havia entrado várias vezes na gruta de Bueno Fonteno, próximo ao Lago Iseo, que contém diversas ramificações, muitas delas inexploradas.

No último fim de semana, a italiana tentava explorar uma das cavidades com um grupo de amigos quando sofreu uma queda que a prendeu lá dentro. O ponto onde Piana esteve com os outros espeleólogos fica localizado a cerca de duas horas e meia da entrada da gruta, o que dificultou a operação de resgate.

