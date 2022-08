Especulado no Flamengo, Oscar revela que pode treinar em clube do Brasil

Da Redação 03/08/2022 - 10:55 Compartilhe

Alvo do Flamengo na janela de transferências, Oscar usou uma rede social famosa na China para se despedir do Shanghai Port, confirmar o retorno ao Brasil e revelar que pode treinar em um clube do país. As informações são do GE.

Afastado do time chinês para resolver questões particulares, Oscar tenta convencer o Shanghai a emprestá-lo ao Flamengo. Com o Rubro-Negro, o jogador já está acertado, faltando apenas o negócio entre os clubes.

Confira o comunicado de Oscar:

“Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns problemas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha família durante esse período.

Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder.

Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC, por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve”.