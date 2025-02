Especialistas explicam procedimento lingual realizado em filho caçula de Viih Tube

Eliezer e Viih Tube utilizaram as redes sociais para revelar que Ravi, filho caçula do casal, passou o domingo, 16, por uma frenotomia, procedimento que corta o freio lingual. A influenciadora ainda relembrou que sua primogênita, Lua, também passou pela operação quando mais nova.

Indicado em casos de dificuldade na fala ou para amamentação, o procedimento normalmente é realizado em crianças. “A Lua fez também e hoje fala, come e amamentou superbem! Ela tinha a língua presa”, escreveu a empresária no Instagram.

+ Viih Tube celebra crescimento do caçula após internação no 1° mês de vida

+ Viih Tube revela que viveu ‘coisas perigosas’ no parto de Ravi

Em entrevista à IstoÉ Gente, a cirurgiã dentista Dra. Diana Fernandes e a fonoaudióloga Dra. Cristina Zerbinati Carro explicaram que a operação realizada em Ravi é bastante comum e geralmente está relacionada a dificuldades funcionais.

“É um procedimento cirúrgico simples realizado para corrigir uma condição conhecida tecnicamente como anquiloglossia e popularmente como “língua presa”, explica Cristina. “Ela envolve o corte do freio lingual, uma pequena faixa de tecido que conecta a língua ao palato”, detalhe Diana.

Comumente realizada em crianças, a frenotomia não é regra para todas. “Algumas crianças nascem com um freio lingual curto, mas não apresentam dificuldades para mamar ou falar, e nesses casos, a cirurgia pode não ser necessária, mas a decisão vem sempre após a avaliação de um especialista”, conta a fonoaudióloga.

Segundo as profissionais, a operação somente é indicada quando se observa dificuldades funcionais ao movimentar a língua, que causa problemas na amamentação e na fala.

Diana ainda explica outros casos que os pais devem prestar atenção: “os indicadores incluem dificuldade para mamar, chupar o dedo ou chupeta, dificuldade para engolir, e se o bebê não está ganhando peso adequadamente”.

Considerada uma operação bastante simples, a recuperação costuma ocorrer em poucos dias, com recém-nascidos inclusive podendo mamar imediatamente após o procedimento. Entretanto, Zerbinati explica que crianças maiores podem sentir um leve desconforto por alguns dias.

A cirurgiã dentista faz um alerta: “Alguns casos podem ser tratados com fisioterapia ou exercícios de liberação do freio, mas a frenotomia é frequentemente necessária. Se o freio não for tratado, pode levar a problemas contínuos de alimentação, fala e desenvolvimento, além de desconforto para a criança e a mãe.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

** Estagiária sob supervisão