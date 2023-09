Especialistas em sono revelam 5 alimentos a evitar para uma boa noite de sono

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/09/2023 - 2:07 Compartilhe

Você está lutando para dormir? Seu lanche noturno pode ser o problema. Um relatório da Benenden Health revelou recentemente os cinco principais alimentos que podem mantê-lo acordado à noite.

“Se você já tentou todos os remédios para dormir que existem e está cansado de lutar para dormir a noite toda, pode ser porque você está comendo os alimentos errados antes de dormir”, disse Cheryl Lythgoe, enfermeira da Benenden Health, ao Huffington Post.

“Você pode adorar lanches noturnos, como chocolate, sorvete ou batatas fritas, mas eles podem ser exatamente o que o impede de passar aquelas tão importantes oito horas”, disse ela.

Os especialistas da empresa de saúde também observaram que você não deve comer muito tarde, mas também não ir para a cama morrendo de fome, monitorar o tamanho das porções e evitar cafeína e açúcar refinado muito perto da hora de dormir.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relatam que todo adulto deveria dormir pelo menos sete horas por noite, mas muitos não o fazem e isso pode ser devido a esses alimentos:

Chocolate

O doce provavelmente não contribuirá para bons sonhos porque contém altos níveis de cafeína.

“Durante os últimos estágios do sono, o consumo de cafeína pode fazer com que o movimento rápido dos olhos (REM) ocorra com mais frequência, e é por isso que é mais provável que você se sinta tonto na manhã seguinte à noite anterior”, observou o relatório.

Queijo

Certos queijos e carnes em conserva, incluindo bacon, presunto e calabresa, contêm altos níveis de tiramina.

“A tiramina faz com que a glândula adrenal libere o hormônio ‘lutar ou fugir’, o que aumenta o estado de alerta por várias horas”, explicaram os especialistas.

Curry

Não coma esse curry se estiver com pressa para pegar o feno, pois o curry e outros alimentos picantes contêm altos níveis de capsaicina.

“Este produto químico eleva a temperatura corporal ao interferir no processo de termorregulação do corpo, o que, por sua vez, perturba o sono. Adicione isso aos altos níveis de energia necessários para digerir os temperos e você poderá dar adeus a um sono profundo”, disse o relatório.

Sorvete

Muitas pessoas gostam de saborear uma bola de sorvete no final da refeição. Apenas certifique-se de que não esteja muito perto da hora de dormir.

“Alimentos açucarados, como sorvetes e doces, inicialmente fazem os níveis de açúcar no sangue dispararem, mas depois caem enquanto você dorme”, escreveram os pesquisadores.

“Uma queda no nível de açúcar no sangue alerta as glândulas supra-renais de que há uma emergência, o que, por sua vez, aumenta os níveis de cortisol e desperta o corpo do sono.”

Salgadinhos

Sabe-se que o consumo excessivo de sal desidrata o corpo e aumenta a retenção de água, o que pode causar cansaço e fadiga.

Embora isto possa parecer útil para uma boa noite de sono, um estudo conduzido pela Sociedade Europeia de Endocrinologia descobriu que lanches salgados provocam perturbações no sono.

Em vez disso, os especialistas alertaram que alimentos salgados, incluindo batatas fritas, deveriam ser evitados duas a três horas antes de serem aconchegados debaixo dos lençóis.





Junto com a lista de alimentos proibidos, os pesquisadores da Benenden Health explicaram que cerejas, mel cru, banana, peru e amêndoas são ótimos alimentos que promovem a melatonina e podem ajudar a melhorar o sono.

Em todo o país, 70% dos adultos relatam que dormem insuficientemente pelo menos uma noite por mês, enquanto 11% relatam sono sem brilho todas as noites, de acordo com a American Sleep Apnea Association .

As dificuldades para dormir podem ter efeitos prejudiciais à saúde física e mental. Felizmente, os pesquisadores da Califórnia acreditam ter desenvolvido uma fórmula de três etapas para transformar sua lentidão em uma sensação matinal revigorada.

