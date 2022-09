Especialistas dão dicas para conquistar uma atividade lucrativa na internet

Paty Moraes Nobre 06/09/2022 - 16:10 Compartilhe

Empreender na internet – e ter sucesso – é o que muitos brasileiros buscam atualmente.







Para ajudar nesse caminho, os especialistas como Alex Vargas, Erico Rocha e Thiago Franco, que tiveram trajetórias ímpares, com desafios e contratempos até chegarem ao “paraíso” do digital, dão suas dicas para ter uma atividade lucrativa na internet.

Alex Vargas

Empreendedor digital em série com mais de 12 anos de experiência, considerado uma das maiores referências em criação de negócios pela internet. Depois de ter falhado dezenas de vezes, desenvolveu um método para criação de negócios pela internet a partir do zero que vem mudando a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma dica de seu método para quem pretende iniciar é mensurar as ações de marketing: volume de pessoas que acessam seu site diariamente, quantidade de pessoas que chegam nele por meio de pesquisas do Google, tempo de permanência nas páginas e outras informações que podem ser primordiais para a tomada de decisão.

Erico Rocha

Trouxe para o Brasil o conceito idealizado por Jeff Walker para impulsionar negócios na internet, a “Fórmula de Lançamento”. Hoje, é considerado um guru do marketing digital e ensina técnicas avançadas de captura de emails e vendas pela internet, com soluções provadas e testadas por nomes como Oprah Winfrey e Tonny Robbins. A principal dica do método de Rocha é usar o “inbound marketing”, uma técnica que faz a divulgação de negócios online de forma não-invasiva, ajudando o consumidor e utilizando gatilhos mentais que estão disponíveis no seu livro “Como usar a internet para alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do zero”, de sua autoria.

Thiago Franco

É um empresário que conseguiu transformar sua realidade financeira de 6 anos atrás com estratégias que podem ser utilizadas por qualquer pessoa que tem interesse em atuar no comércio online. Empreendedor desde os 15 anos, sempre foi apaixonado por vendas. Cresceu dentro da loja dos pais e abriu o primeiro CNPJ aos 18 anos e, desde então, contou com muitos aprendizados, conquistas e derrotas. Em 2016, teve um problema com uma de suas empresas devido a uma sociedade ruim, fato que o fez chegar à falência. Endividado e contando apenas com o apoio da família, encontrou um poder de transformação no digital que o fez se tornar o influenciador oficial do Mercado Livre, mesmo sendo completamente avesso ao universo online, de início. “O Mercado Livre pode ser uma fonte de renda mais fácil para quem está começando, principalmente pelas facilidades que a plataforma oferece”, diz o especialista.

Para quem deseja começar, Franco recomenda muita leitura e consumir conteúdos de qualidade no Youtube, que funcionam como uma verdadeira “receita de bolo” de como ter sucesso no digital, apesar de ignorada pela maioria das pessoas.