Especialistas apontam semelhanças entre Grêmio campeão da Libertadores de 2017 e atual Profissionais ouvidos pela Betfair.net acreditam que o Tricolor pode repetir campanha

O Grêmio é apontado por especialistas como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em 2020, a equipe gaúcha perdeu algumas peças, mas segue com o mesmo padrão de jogo sob a filosofia de Renato Portaluppi.

Especialistas ouvidos pela Betfair.net acreditam que o Tricolor Gaúcho tem grandes chances de repetir a campanha vitoriosa de 2017. Naquele ano, o Grêmio conquistou o tricampeonato da Libertadores ao derrotar o argentino Lanús na final.

Antes da paralisação dos jogos em função da pandemia da Covid-19, o Grêmio havia feito duas partidas. O time divide a liderança do Grupo E com o rival Internacional, com quatro pontos ganhos.

– O Grêmio de 2020 tem o mesmo estilo e perfil de jogo do time de 2017. Só que as mudanças foram muitas em relação aos nomes. É possível repetir aquela trajetória, mas é muito cedo para projetar. É preciso que essa equipe prove em desafios maiores que tem como ir adiante na Libertadores – disse Eduardo Jenisch, jornalista esportivo e conselheiro do Grêmio.

Na estreia na Libertadores, a equipe tricolor derrotou o América de Cali, na Colômbia, por 2 a 0. No jogo seguinte, empate por 0 a 0 contra o Internacional na Arena do Grêmio. Os gremistas voltam a campo pela Libertadores em 16 de setembro contra o Universidad Católica do Chile, em Santiago.

– O Grêmio de 2020 lembra um pouco o de 2017. Uma base mantida, jovens promovidos e o desafio de superar a ausência de Éverton Cebolinha, vendido ao Benfica. Durante a campanha do Tri, o Tricolor gaúcho perdeu Pedro Rocha, negociado ao futebol europeu – disse Chico Garcia, comentarista esportivo e embaixador da Betfair.

– Agora Renato Gaúcho vai apostar na sua defesa quase imbatível com Geromel e Kannemann, no experiente Maicon, nas jóias Matheus Henrique e Jean Pyerre e no artilheiro Diego Souza, que encaixou muito bem no elenco. O Grêmio chega forte mais uma vez.

A equipe disputará também neste mês a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Os jogos estão marcados para 26 e 30 de agosto. Já no Brasileirão 2020, o time venceu o Fluminense na estreia por 1 a 0 e duela contra o Ceará nesta quarta-feira (12), em Fortaleza (CE).

A campanha do Grêmio na Libertadores 2017 teve pequenos sustos, como no duelo das oitavas-de-final contra o Godoy Cruz, da Argentina. A equipe vencera o adversário por 1 a 0 no jogo de ida com gol de Ramiro, hoje no Corinthians. Na volta, em plena Arena do Grêmio, um gol dos argentinos revivera um passado de eliminações seguidas nas oitavas de final.

No segundo episódio da série “Todo Resultado É Possível”, da Betfair.net, o triunfo dos comandados de Renato Portaluppi por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz (ARG), em Porto Alegre (RS) ganhou um ‘remake’ no aniversário de três anos da partida, que foi em 9 de agosto de 2017.

– Quando o Godoy Cruz abriu o placar me veio o temor da maldição das oitavas da final. Mas eu tinha a confiança de que aquele Grêmio era mais seguro e talentoso dos que os times tricolores que ficaram pelo caminho em anos anteriores. Foi um temor misturado com confiança, que depois virou um alívio com a virada rumo ao tri da Libertadores – completou o jornalista esportivo gaúcho Eduardo Jenisch.

