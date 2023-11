Especialistas apontam alimentos que podem substituir o Ozempic

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/11/2023 - 3:38 Para compartilhar:

Ozempic, Wegovy e outros medicamentos transformaram radicalmente o mundo da perda de peso. Os especialistas em saúde sabem que há muitos alimentos – provavelmente na sua despensa neste momento – que afetam o corpo como esses medicamentos.

A semaglutida é o ingrediente ativo desses medicamentos, que funcionam imitando o GLP-1, um hormônio produzido no corpo quando você come.

O GLP-1 estimula a liberação de insulina e retarda a passagem dos alimentos do estômago para o intestino. Ele também envia sinais ao cérebro, informando que você não está mais com fome.

Enquanto o GLP-1 dura apenas alguns minutos, a semaglutida dura dias, suprimindo o apetite e levando a uma perda significativa de peso.

Alguns alimentos ricos em fibras fazem com que o sistema digestivo responda de forma semelhante.

“Sempre que minha família descobre que estou estudando obesidade ou diabetes, eles dizem: ‘Oh, qual é a droga milagrosa? O que eu preciso levar? O que eu preciso fazer?’” disse Frank Duca, do Centro de Câncer da Universidade do Arizona, disse ao site americano NPR.

“E eu digo: ‘Coma mais fibras’”.

Como a fibra é digerida mais lentamente do que outros compostos dos alimentos, ela se move pelo intestino delgado mais lentamente e é decomposta quando chega ao intestino grosso.

Lá, a fibra desencadeia a liberação de GLP-1 mais PYY, outro hormônio que diminui o apetite. Como esse processo leva horas, pode suprimir o apetite por muito tempo e reduzir os desejos entre as refeições.

“O PYY regula a saciedade – ou seja, quanto tempo você espera entre as refeições”, disse Duca. “A liberação do PYY, além do GLP-1, pode aumentar o intervalo entre as refeições.”

Mas nem todas as fibras são criadas iguais, e os alimentos com adição de fibras não ajudam necessariamente a controlar o apetite. A fibra fermentável, segundo Duca, é a melhor para controlar o apetite e o peso.

O beta glucano, por exemplo, é uma fibra fermentável encontrada na cevada, aveia e centeio e demonstrou promover a perda de peso em estudos com animais.

Outras fibras fermentáveis ​​incluem a dextrina nos produtos de trigo; oligossacarídeos em feijões, ervilhas e lentilhas; e pectina em maçãs, peras e bananas verdes.

“Só ter consciência da quantidade de fibra que você ingere e aumentá-la já é um grande passo para melhorar sua saúde”, disse Duca. “Então, quando você adquirir o hábito de comer mais fibras, poderá ser mais específico ao adicionar mais beta glucano e cevada.”

E Duca observa que os alimentos com adição de fibras podem não conter o tipo de fibra que promove a perda de peso.

“As empresas ouvem que precisam aumentar a fibra em seus alimentos, mas muitas vezes adicionam fibras que não são muito benéficas para você”, disse ele. “É o tipo de fibra que simplesmente passa por você, sem desencadear a liberação de nenhum hormônio.”

