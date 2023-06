Especialistas analisam a origem da violência nas escolas e como preveni-la

Raul Galhardii Raul Galhardi https://istoe.com.br/autor/raul-galhardi/ 19/06/2023 - 18:40 Compartilhe

Um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody entrou armado na sua antiga escola e disparou contra dois alunos. O ato de violência ocorreu na cidade de Cambé, no norte do Paraná e resultou na morte de uma adolescente de 16 anos. Outro jovem segue internado.

O atirador conseguiu ser imobilizado por um professor, que passou por um treinamento de segurança pública realizado neste ano. De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos tem 21 anos e foi preso e encaminhado para a delegacia, em Londrina.

Segundo o Governo do Paraná, o suspeito entrou no colégio alegando que solicitaria o histórico escolar. O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido.

Esse, entretanto, não é um caso isolado na história brasileira. Há 21 anos, o país sofreu seu primeira ataque violento a uma escola e, de lá para cá, esses acontecimentos têm se intensificado na sua frequência, especialmente nos últimos anos.

Por que eles ocorrem e o que pode ser feito para evitá-los? Buscando responder a essas questões, a IstoÉ entrevistou especialistas da área da educação, direito e saúde que analisam a complexidade do problema.

Histórico de ataques no Brasil

O primeiro ataque contra uma comunidade escolar no Brasil ocorreu em 2002, em Salvador. Desde então, ocorreram 31 ataques com violência extrema entre janeiro de 2002 e maio de 2023, aponta estudo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Nesse período, 36 pessoas morreram, sendo a maioria delas estudantes (25) seguida por professoras (4). Do total, cinco atiradores se suicidaram. Esse levantamento ainda não inclui o caso desta segunda-feira, 19, no Paraná.

Nos últimos anos, entretanto, vem ocorrendo um aumento na frequência destes ataques no país. Até 2021, aconteciam cerca de três ataques por ano nas escolas brasileiras, mas deste ano em diante o ritmo aumentou significativamente. Em 2022 foram dez ataques e 2023 já soma sete ataques até maio em diferentes estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Ceará e Mato Grosso do Sul).

Motivações dos ataques

Segundo o professor e pesquisador da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, as principais motivações para os ataques são a vingança contra a sociedade e a escola, o ódio às mulheres, o racismo, o capacitismo e a lgbtfobia. “De 2019 para cá o fenômeno recrudesceu por dois motivos: flexibilização das regras para acesso às armas de fogo e conivência do Poder Executivo federal, das plataformas digitais e da sociedade com os discursos de ódio”, afirma.

Para o advogado Alberto Kopittke, mestre em criminologia, doutor em políticas públicas e diretor executivo do Instituto Cidade Segura, esses tipos de ataques com armas de fogo ou brancas voltados para matar, diferentes de uma briga escolar, são um fenômeno recente no Brasil e no mundo.

“Isso é uma combinação de fatores individuais de uma criança que muitas vezes foi excluída, sofreu bullying e que acaba transformando tudo isso em ódio, especialmente nos últimos 20 anos porque encontram um ambiente nas redes sociais propício ao extremismo ideológico, que traz como resposta a violência completa”, diz. Ele defende que esses atos são uma espécie de “ataque terrorista” de ideias extremistas que se fortaleceram muito no país especialmente nos últimos quatro anos, com o fortalecimento dos discursos e símbolos relacionados às armas de fogo.

De acordo com o doutor Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, pós-doutor e PhD em neurociências, estamos vivendo uma “epidemia” de distúrbios mentais. “Ela tem relação com a cultura formatada reflexo do uso excessivo de redes sociais. Isso causa alteração no cérebro e desencadeia comportamentos narcísicos”. Segundo o especialista, os neurônios copiam comportamentos positivos e negativos para suprir a necessidade dos jovens de chamar a atenção e a região do cérebro relacionada com o raciocínio e com a noção de consequência fica prejudicada, gerando atitudes impulsivas e irracionais.

Insegurança entre professores

Uma pesquisa sobre violência escolar feita pela Nova Escola, organização sem fins lucrativos que trabalha com a formação dos professores, em agosto de 2022 com 5305 educadores de todo o Brasil revela dados preocupantes.

Segundo o levantamento, 80% dos professores relataram casos de violência nas escolas onde trabalham. Entre aqueles que já foram alvo de violência, 51,2% relatam terem sofrido violência verbal. A violência psicológica é relatada por 22,9% e a violência física representa 7,5% dos casos.

De acordo com os profissionais, 50,5% alegam que os estudantes são os principais agressores. Em seguida, 25,6% relatam os pais dos alunos; 11,4% apontam que os agressores são os gestores das escolas e cerca de 9% citam outros professores ou colegas.

“O estudo mostrou que 70% dos professores viram um aumento da violência após o retorno do ensino remoto e isso indica que a pandemia piorou as questões de convivência e relacionamento nas escolas. Os jovens ficaram dois anos com muito pouco contato com seus pares e, na escola, há uma demanda alta por interação, mas interagir passou a ser algo difícil, que precisa ser reaprendido”, explica Ana Ligia Scachetti, pedagoga e diretora executiva da Nova Escola.





Além disso, o fato de muitas crianças não terem conseguido acompanhar as propostas da escola durante o ensino remoto gerou uma heterogeneidade muito grande dentro das turmas. “Uma criança ou um adolescente que está com defasagem pode ficar mais irritado e menos engajado nas atividades”, diz ela.

Políticas de prevenção à violência

É unanimidade entre os especialistas consultados pela IstoÉ que a solução passa por um trabalho de longo prazo, focado na cultura da escola como um todo. “Combater a violência e disseminar a paz precisa ser um esforço de todos que vivenciam a escola, inclusive das famílias. A escola tem que ter espaços de acolhimento e um plano para lidar com suspeitas e com a prevenção. Os professores e funcionários precisam ter apoio, orientação e formação e as crianças e famílias têm que ter espaço para opinar, desabafar e participar, de fato, da escola”, afirma Scachetti.

Como uma iniciativa nesse sentido, em maio a Nova Escola criou o movimento “Escola Sem Medo” para restaurar o ambiente de paz e resgatar a força das escolas. O objetivo é construir espaços de diálogo, escuta e de disseminação de informações confiáveis.

Kopittke defende que o poder público deve criar uma política de prevenção à violência baseado em evidências científicas trabalhada em diversos níveis. “O primeiro é universal, para o conjunto de crianças, e é conhecido como “cultura de paz”. Isso, porém, não pode ser feito de forma romântica e precisa ter uma metodologia”, explica.

Segundo o advogado, o método que tem apresentado os melhores resultados até agora é a educação socioemocional, que tem um programa bem estruturado com currículo que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, desenvolvendo habilidades nas crianças como o controle da impulsividade, a empatia, o diálogo e a capacidade de escutar por meio de várias técnicas como o “mindfulness”, o diálogo colaborativo e a justiça restaurativa.

“É importante também desenvolver a capacidade de detecção precoce de comportamentos de risco, como o isolamento excessivo, muita agressividade e gosto por armas e guerras. Isso não significa que todo jovem que tenha certas características vai se tornar um extremista, mas é preciso desenvolver com eles um trabalho que envolve também as famílias”, defende Kopittke.

Ele afirma que é preciso usar técnicas cognitivas-comportamentais para “quebrar” alguns pensamentos que o jovem já possa ter, como preconceitos ou o sentimento de que “ninguém gosta de mim”. “Se você apenas expulsa esse jovem da escola, a chance dele voltar e realizar um ataque aumenta e só jogar um jovem no presídio também aumentará o seu ressentimento e ele voltará pior para a sociedade”.

Por fim, além das iniciativas já tratadas, Cara destaca uma série de ações que complementam o trabalho de prevenção da violência nas escolas. Entre elas estão:

Responsabilizar plataformas digitais pelos conteúdos veiculados nelas;

Criar equipes policiais treinadas em monitoramento de redes sociais com capacidade de realização de análise de risco, para triagem e atuação preventiva;

Fortalecer a ronda escolar e os vínculos entre a direção da escola e batalhões locais;

Treinar professores e funcionários para conseguirem identificar comportamentos que precisam despertar ações da comunidade escolar.

Criar ações para instruir as pessoas a evitarem repassar boatos e mensagens sem procedência identificada, para evitar pânico.

Endurecer o controle e fiscalização da compra de armas de fogo e munições para restringir o acesso a instrumentos mais letais por parte dos agressores.

Rever facilitações dadas para a permissão de adolescentes (a partir de 14 anos) em clubes de tiro, ainda que acompanhados de um responsável.

