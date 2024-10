Especialista explica se explante de silicone ajuda a tratar cefaleia, como cogita Virginia Fonseca

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 11/10/2024 - 9:00 Para compartilhar:

A empresária Virginia Fonseca, 25 anos, revelou que cogita fazer o explante das próteses de silicone das mamas após enfrentar nova crise de dor de cabeça. Ela foi diagnosticada em 2022 com cefaleia tensional e já se submeteu a vários tratamentos para aliviar as dores.

Na última quarta-feira, 9, a empresária, que deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo, há um mês, relatou forte incômodo e comentou ter vivido situação parecida após o nascimento de sua segunda filha, Maria Flor, há quase dois anos.

Virginia recebeu mensagens de seguidor no Instagram aconselhando a realizar a remoção do silicone como medida para ajudar no tratamento, sugerindo que ela possa ser vítima da chamada “doença do silicone”. Ela confessou que até o marido, o cantor Zé Felipe, 26, já havia feito a sugestão, e que ela considera realizar o procedimento.

O site IstoÉ Gente conversou com médico para explicar a relação entre as próteses e a cefaleia tensional e entender os efeitos no corpo provocados pelo silicone. De acordo com o neurocirurgião *Dr. Bruno Burjaili, especialista em neurocirurgia funcional e que atende pacientes no Hospital AC Camargo, em São Paulo, capital, a cefaleia é um problema mais comum do que se pensa.

“É a dor de cabeça mais comum da humanidade, que quase todas as pessoas já tiveram ou têm. Muitas vezes, é propiciada por um dia mais cansativo, restrição de sono, má alimentação, ou mesmo conflitos interpessoais”, garante ele, acrescentando que entre 30 e 80% da população sofrem ou já sofreram com a cefaleia tensional.

Sobre a chamada “doença do silicone”, relatada por muitas mulheres, o neurocirurgião diz que pessoas que fazem uso de próteses podem até apresentar uma série de sintomas, mas no geral não estão ligadas a reações neurológicas.

“A doença de silicone seria um conjunto de sintomas que pessoas teriam após o implante, mas é algo ainda vagamente caraterizado. Dizer que danos neurológicos possam decorrer do implante seria precipitado, principalmente, atribuir uma dor de cabeça ao fato de haver passado por um procedimento estético na mama. Não podemos dizer categoricamente que o implante de silicone cause dor de cabeça”, tranquiliza o especialista.

Considerando as característica apresentadas por Virgínia, que enfrenta uma crise em seu terceiro puerpério e relembrou ter vivido situação semelhante no segundo, Dr. Bruno Burjaili observa que esse momento pode contribuir para as dores de cabeça.

“A gestação e o puerpério, por todas as variações hormonais, e também comportamentais, estes sim podem provocar dores de cabeça, de modo independente do silicone”, avaliou ele.

Porém, o médico informa que o explante pode ajudar a tratar problemas que surgiram após a colocação de próteses.

“Alguns estudos sugerem que sintomas variados que tenham surgido após o implante de silicone possam melhorar após sua remoção”, destaca.

Em casos de dor de cabeça crônica, Dr. Bruno Burjaili aconselha a buscar tratamento especializado, focado nos sintomas para investigar as causas.

“É muito mais provável que alguém com dor de cabeça melhore com o tratamento adequado (ao qual, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso) do que com uma cirurgia para retirada do implante. Vemos pessoas que já passaram por diversos médicos persistirem no seu sofrimento tão somente por não terem tido a oportunidade de serem adequadamente tratadas. Isso inclui mudanças orientadas dos hábitos de vida, uso de medicamentos apropriados e, muito frequentemente, interrupção de remédios inadequados ao problema. Uma infinidade de pacientes têm dor de cabeça justamente pelo abuso de analgésicos. Outra, por dores de origem até muscular que nunca foram abordadas pelo especialista”, pontua o médico.

*Dr. Bruno Burjaili CRM/SP 154105 é neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional com formação pelas universidades de Oxford, Londres, Emory e Florida, e atende pacientes no Hospital AC Camargo, em São Paulo/SP.