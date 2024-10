Especialista explica riscos da diabetes tipo 2, doença tratada por Antonio Fagundes há oito anos

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 15/10/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Antonio Fagundes, 75 anos, relembrou o momento em que descobriu ter desenvolvido diabetes tipo 2 e revelou ter emagrecido 10kg em apenas uma semana quando foi diagnosticado com a doença, há oito anos. Atualmente, o ator se orgulha de manter o problema de saúde em nível controlado, mas relatou ter passado por uma fase muito difícil.

“A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana”, disse ele em entrevista para a capa de outubro da revista GQ Brasil.

“Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”, comemorou ele, acrescentando que o tratamento envolve uma rotina de cuidados com exercício físico quatro vezes por semana, entre musculação e atividade aeróbica.

Em conversa com o site IstoÉ Gente, o *Dr. Rodrigo Neves, médico endocrinologista especializado em Nutrologia explicou os riscos da doença e o surgimento na chamada terceira idade.

“A diabetes tipo 2 é uma condição em que o corpo não utiliza a insulina adequadamente, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Nos idosos, essa condição tende a ser mais séria porque o organismo envelhecido apresenta maior resistência à insulina, e muitas vezes os sintomas são mais sutis, o que pode atrasar o diagnóstico. Além disso, complicações associadas à idade, como doenças cardiovasculares, agravam o quadro”, explica o médico.

Sobre os cuidados que pessoas de mais idade, ou até mesmos os mais jovens, devem ter, para evitar diabetes, a receita é aquela que vale para a vida inteira, e para a maioria das doenças.

“Para prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2, o foco deve ser manter um estilo de vida saudável. Isso inclui uma alimentação equilibrada com controle da ingestão de carboidratos, prática regular de exercícios físicos, controle do peso corporal e realização de exames de rotina. Evitar o consumo excessivo de açúcares e alimentos ultraprocessados também é fundamental”, aconselha ele.

Durante a entrevista, o ator confessou que sempre consumiu muita fruta sem se preocupar com o nível de açúcar que esse tipo de alimento contém.

“Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso”, amentou o artista.

O Dr. Rodrigo Neves pondera que o açúcar natural das frutas não é perigoso em quantidades moderadas, mas que é preciso não exagerar, sobretudo pessoas de idade mais avançada, cujo metabolismo é mais lento.

“O consumo excessivo pode contribuir para elevações nos níveis de glicose, especialmente em pessoas com predisposição ao diabetes. Em idosos, que podem ter maior dificuldade em metabolizar açúcares, o cuidado com o consumo de frutas deve ser redobrado. Recomenda-se um consumo equilibrado, priorizando frutas com baixo índice glicêmico e evitando sucos industrializados ou grandes porções de frutas mais doces”, esclarece ele.

Uma vez diagnosticado com a doença, é hora de cuidar e fazer acompanhamento especializado. O médico alerta, também, sobre o risco de desenvolver outros problemas de saúde.

“Também é importante manter-se hidratado, evitar o consumo excessivo de açúcares e carboidratos refinados, e fazer o controle de comorbidades, como hipertensão e colesterol elevado”, lembra o especialista, destacando que o tratamento inadequado leva o paciente a sérias complicações.

“Se não for tratada adequadamente, a diabetes tipo 2 pode levar a complicações graves, como doenças cardiovasculares, neuropatias (danos nos nervos), problemas renais e retinopatia diabética, que pode causar perda de visão. Além disso, a cicatrização pode ser prejudicada, aumentando o risco de infecções e amputações. O acompanhamento especializado é essencial para evitar essas complicações”, afirma o médico.

*Dr. Rodrigo Neves CRM 160969/SP é médico pós-graduado em endocrinologia com 12 certificados de nutrologia na Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), e atende pacientes em São Paulo/SP.