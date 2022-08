Especialista explica operação mandibular de Jade Picon: ‘Cresceu pós-pandemia”

Paty Moraes Nobre 04/08/2022 - 14:13 Compartilhe

Jade Picon passou por um procedimento na mandíbula no começo desta semana e dividiu com seus seguidores detalhes sobre o transtorno que vinha lhe causando dores em uma postagem em suas redes.

“Eu vou fazer uma infiltração aqui para me ajudar com o problema que é gerado por estresse, enfim, que já tem um tempo que está me incomodando e estou muito nervosa. É uma coisa muito simples, tipo 30 minutos, mas tenho trauma de agulhas e não gosto dessas coisas. Mas precisa fazer, é para a minha saúde”, falou.

De acordo com Gabriel Campolongo, especialista em Tratamento da Disfunção da ATM, esse tipo de queixa tem sido muito comum na pós-pandemia. “A Articulação Temporomandibular, comumente chamada de ATM, é uma articulação que realiza os movimentos da boca, como abrir e fechar, sendo fundamental na fala e mastigação. Muitas vezes, quando alguém está ansioso ou passando por algum momento de estresse (e todos passamos por isso durante o isolamento), essa energia emocional é descarregada pelo corpo usando os músculos da mastigação no apertamento dentário. Quando este movimento é feito por um período prolongado, acaba gerando uma sobrecarga na ATM e uma resposta inflamatória, que causa dor e desconforto no paciente. Essa alteração chamamos de Disfunção da Articulação temporomandibular ou DTM”, explicou ele.

Ainda segundo o cirurgião, um anti-inflamatório convencional não consegue agir nesta articulação, pois não existe nenhum vaso sanguíneo que leve o medicamento a esta região. “O tratamento que a Jade Picon realizou é um procedimento simples, minimamente invasivo, em que realizamos a remoção mecânica da inflamação através da lavagem com soro fisiológico e a infiltração direta de um anti-inflamatório na articulação. Depois, é importante diminuir a sobrecarga na ATM, podendo ser feita através de aparelhos miorelaxantes ou a aplicação de Toxina Botulínica Tipo A nos músculos da mastigação. A recuperação é rápida, o ideal é que o paciente fique pelo menos dois dias sem movimentar muito a boca e evite alimentos duros por pelo menos 14 dias”, emendou.

Jade já tranquilizou os fãs em um story dizendo que estava quietinha para que a recuperação fosse rápida. O especialista ainda pontua que esse tipo de procedimento teve aumento de 60% após quarentena imposta pela covid-19.

Segundo ele, em sua clínica especializada em Cirurgia Bucomaxilofacial, são realizadas, pelo menos, cerca de 350 cirurgias como essa por ano.

Veja também