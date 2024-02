Especialista explica o que aconteceu com a barriga de Kéfera Buchmann

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 08/02/2024 - 15:14 Para compartilhar:

Kéfera Buchmann virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 8, com uma foto na academia. Na imagem compartilhada, a influenciadora aparece com uma suposta “deformação” no abdômen, o que chamou a atenção de internautas.

+ Entenda o fisiculturismo, modalidade esportiva praticada por Kéfera após lipoaspiração

+ Em nova dieta, Kéfera volta a comer pepino com gelatina

“Por que a bunda tá na frente?”, escreveu uma usuária do X/Twitter. “O que é esse vinco na barriga dela? Nunca vi uma barriga assim”, comentou outra.

Veja:

Vale lembrar que, além de estar em uma rotina intensa de treinos e praticando fisiculturismo, Kéfera também já foi submetida a uma lipoaspiração de alta definição (lipo LAD).

No entanto, tudo não passa de um ângulo específico combinado a um jogo de luzes e sombras. Quem explica é o Dr. João Paulo Figueiredo, cirurgião plástico especialista em cirurgia de lipo LAD, ex-aluno de Ivo Pitanguy e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que atua nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Lipo LAD de Kéfera coincide com o resultado dos treinos

Para entender o que acontece com o abdômen da influenciadora, João Paulo começa explicando como é feita a lipo LAD.

“A lipoaspiração de alta definição é uma cirurgia que aborda a gordura e não tem como essência modular a musculatura. Aqueles ‘packs’ [os ‘gominhos’ ressaltados no abdômen] que aparecem após a cirurgia são esculturas daquele ‘pano de gordura’ que está na frente do músculo. É como se fosse uma escultura no gelo: você precisa de uma placa grande de gelo para ir tirando o que precisa e deixar a escultura do jeito que você quer”, detalha.

No processo de modelação da gordura que sobrepõe o músculo, o especialista explica que é necessário obedecer às linhas naturais de cada paciente.

“Nós reproduzimos, na gordura, o mesmo design que o músculo tem embaixo. Isso é mostrado na pele e o paciente tem, como resultado final, uma demonstração visual de um corpo definido. Mas aquele desenho é uma arquitetura da gordura, não é o músculo propriamente dito”, continua.

Isso significa, basicamente, que a lipo LAD ressalta somente o resultado que uma pessoa já é capaz de alcançar com muitos treinos, por meio da hipertrofia muscular. Afinal, ela traz à tona um desenho que segue exatamente as linhas musculares que se escondem por baixo da gordura.

Especialista analisa o que aconteceu com a barriga de Kéfera

João Paulo explica que Kéfera tem os músculos oblíquos, aqueles que ficam na parte inferior do abdômen, “bem fortes e hipertrofiados”.

“A hipertrofia de oblíquo dela é tão grande que ele se sobressai em relação à parte interna do abdômen. Nas mulheres, esses oblíquos, na maioria das vezes, são menores e mais próximos um do outro, deixando uma região central mais profunda. Uma mulher que, geneticamente, tem uma hipertrofia muscular maior no oblíquo, ganha esse aspecto de uma profundidade, um ‘buraco’ naquela parte média, exatamente no meio para baixo do umbigo. Aquilo não é um erro de cirurgia, não é uma deformação”, garante o médico.

E sobre o suposto “vinco”, ele esclarece: “Em uma região projetada de uma forma tridimensional, é preciso a ação de luz e sombra para se ver os detalhes, o design, as definições. Quando ela faz uma foto de lado, com uma luz vindo pela lateral, ela está conseguindo mostrar mais definições da cirurgia dela. Mas se você comparar à foto de frente, você vê que não tem tanto vinco quanto pela lateral. Então, além disso, o resultado final de uma definição necessita de um jogo de luz e sombra, o que é normal.”

“Um ângulo pode dar um efeito maior de sombra em algumas regiões, parecendo que tem um buraco, uma retração”, finaliza.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias