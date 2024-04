Especialista explica motivo de tanta repercussão com o fim de relacionamentos famosos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/04/2024 - 12:42 Para compartilhar:

O mês de abril foi marcado por algumas separações no mundo dos famosos. Casamentos, namoros e relações conturbadas chegaram ao fim. Anos de relacionamento, traição, abandono, exposição, entre outros motivos, acabam gerando a curiosidade do público, que acompanha as notícias na mídia como se fosse uma novela, mas da vida real.

A nossa reportagem conversou com o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, que explica o motivo de tanta repercussão com o fim dos relacionamentos dos famosos. Confira!

“Toda separação gera comoção. Isso é evidente tanto a nível familiar quanto nos ciclos de amizade. Uma separação representa o fim de uma era, indicando que uma época passou na vida das pessoas envolvidas, o que pode ser desconcertante para muitos. Quando pessoas famosas se separam, o impacto é amplificado, pois elas são frequentemente vistas como ídolos e modelos de perfeição. A separação desses casais é mais sentida pelo público do que a separação de parentes próximos, devido ao status e à influência que têm sobre seus fãs”, começa o especialista.

Alexander Bez ainda diz que a perda do sonho idealizado e a compreensão de que as celebridades também são humanas pode ser chocante para muitos. Isso leva à frustração e à perda da fascinação que esses ídolos exerciam sobre seus fãs.

“É importante lembrar que, embora os ídolos possam ser referências, eles são seres humanos com suas próprias vidas e escolhas. Aceitar a separação de forma gradual pode ajudar os fãs a lidar com o choque e a seguir em frente com suas próprias vidas, buscando felicidade dentro de suas próprias realidades”, continua.

“Entender que as celebridades são pessoas comuns, apesar de sua fama e status, pode ajudar a aliviar o sofrimento causado pela separação e permitir que os fãs continuem admirando seus ídolos de uma maneira mais realista”, finaliza o psicólogo.