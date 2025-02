Especialista explica edema vocal, problema tratado por Ary Fontoura

Ary Fontoura, 92 anos, comemorou alta após ter sido internado, na semana passada, para tratar edema nas cordas vocais. Ele percebeu incômodo na garganta e decidiu buscar atendimento para avaliação. No hospital, ele teve um refluxo que causou o edema. Na ocasião, o artista definiu seu quadro de saúde como “situação muito perigosa”.

Perigosa sobretudo para quem trabalha com a voz, como é o caso do artista. A condição pode provocar acúmulo de líquido na camada externa da garganta, rouquidão na voz e até dificuldades respiratórias.

+Ary Fontoura é hospitalizado e revela problema de saúde: ‘Situação perigosa’

+Ary Fontoura recebe alta de hospital e volta para casa: ‘Estou bem’

Procurado pelo site IstoÉ Gente, o fonoaudiólogo *Simon Wajntraub, especialista em oratória, explicou o quadro enfrentado pelo artista, suas causas, prevenção e tratamento.

“Esse edema causado pelo refluxo é muito comum. As pessoas que têm refluxo costumam ficar com a voz rouca. Os médicos, os otorrinolaringologistas, realmente, quando você vai a uma consulta para fazer um exame na sua região vocal, eles realizam a videolaringoscopia das pregas vocais. A partir desse exame, é possível detectar um edema, uma inflamação das cordas vocais causada pelo refluxo”, disse ele, explicando como se dá o refluxo e o que fazer para evitá-lo.

“O refluxo, quando sai do estômago, é ácido e acaba queimando as cordas vocais. Por isso, é importante ter cuidados para evitar que o estômago fique muito cheio. Comer em excesso pode causar refluxo, mas existem medicamentos para controlá-lo. O refluxo é algo muito comum, principalmente com o envelhecimento. Conforme envelhecemos, o diafragma enfraquece, especialmente na parte superior do estômago, o que aumenta a incidência de refluxo. Em alguns casos, é até realizada uma cirurgia para corrigir essa condição e permitir que o diafragma funcione normalmente, sem ficar aberto. O diafragma tem a função de impedir o retorno dos alimentos quando engolimos, mas, quando não está funcionando corretamente, até o suco gástrico pode voltar. E esse suco é extremamente ácido”, detalhou.

O fonoaudiólogo orienta sobre os cuidados com as cordas vocais, principalmente para quem trabalha com impostação da voz, como é o caso de atores de teatro. A importância da voz para um ator está no treinamento vocal, que permite expandir a voz e aumentar o volume.

“É essencial realizar exercícios vocais para aliviar a inflamação e colocar a voz na posição correta. Essa é a base do tratamento para esse tipo de problema. Antigamente, era muito comum os atores terem microfone, enquanto hoje isso já é algo disponível. Além disso, existe uma preparação específica para atores que cantam e fazem musicais, que é um treinamento separado da música”, lembra o especialista.

A recuperação da voz envolve realização de exercícios, que podem ajudar, inclusive, o profissional a encontrar seu tom correto da voz e evitar danos.

“Para a recuperação da voz, são indicados exercícios vocais e a busca por frequências que estejam mais adequadas. Por exemplo, se um ator utilizava um determinado tom, é necessário localizar o ponto ideal para sua voz. Sons que estão saindo com esforço ou sem a devida colocação podem indicar problemas. Às vezes, a pessoa desenvolve um problema orgânico, como um nódulo ou um calo, devido ao esforço excessivo da voz. Em alguns casos, é necessário recorrer à cirurgia, mas muitas vezes a questão pode ser resolvida apenas com a correção da colocação vocal”, explica ele.

Simon Wajntraub faz alerta para evitar sobrecarga.

“É comum que algumas pessoas utilizem falsete excessivo, gritem ou cantem em tons errados, o que sobrecarrega a voz. Nesse processo, o fonoaudiólogo localiza o ponto exato da voz para eliminar a rouquidão. Se for um nódulo pequeno, por exemplo, ele pode até desaparecer sem necessidade de cirurgia, apenas ao posicionar a voz corretamente”, tranquiliza ele.

No caso de um profissional com idade avançada, o que requer mais atenção com a saúde e limites do corpo, como é o caso de Ary Fontoura, o especialista aconselha poupar a garganta, evitando empregar os diversos recursos da voz.

“Os cuidados que Ary Fontoura deve ter incluem economizar a voz e evitar desgastá-la desnecessariamente. Muitas pessoas perdem a voz por usá-la de forma inadequada, como gritar com o cachorro, brigar com os filhos ou falar alto o tempo todo. Sempre recomendo aos atores que, quando sentirem a voz cansada, descansem por 10 a 15 minutos. O sono profundo é um dos melhores relaxamentos para a voz, pois, ao acordar, a musculatura estará mais descansada e a voz, mais forte”, orienta ele.

Além de profissionais da arte, o especialista lembra que muitas outras atividades requerem uso excessivo da voz. Para esses, a recomendação é poupar a voz sempre que possível.

“É essencial não desperdiçar a voz sem necessidade. O uso excessivo do microfone pode ser prejudicial, e cerca de 30% dos profissionais que trabalham com a voz estão afastados por problemas vocais, como afonia e rouquidão. Isso inclui profissionais de telemarketing, professores, palestrantes, locutores e atores. O uso inadequado da voz pode levar a afastamentos e problemas graves”, alerta.

“Inclusive, até em salas de aula, o microfone pode ser um grande aliado para evitar o desgaste vocal. Professores que precisam falar o dia todo, muitas vezes para turmas enormes de 50 ou até 100 alunos, podem se beneficiar muito do uso do microfone. Os primeiros a adotarem essa prática foram os cursos preparatórios para vestibular, e o resultado foi um grande sucesso, proporcionando mais conforto para os professores”, destaca ele.