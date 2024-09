Especialista explica dieta de Katy Perry e diz se método adotado ajuda a emagrecer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 17:22 Para compartilhar:

Uma das maiores estrelas do pop mundial, Katy Perry, 39 anos, chama atenção pelos hits e boa forma e performance no palco. A cantora eliminou 20 quilos desde que deu à luz sua filha, Daisy Dove, em 2020. A redução de medidas se deu de forma natural, segundo a artista, após fazer uma reeducação alimentar, além de ter adotado uma dieta com vinagre de maçã, água e limão em jejum.

De acordo com uma publicação no site Pink Villa, a dieta começa logo no início do dia com um copo de água e vinagre de maçã, seguido de suco de aipo ainda em jejum. Ainda antes do café da manhã, ela toma também um copo de água com limão.

+Artistas internacionais se mobilizam para ajudar o Rio Grande do Sul

+Katy Perry pede 14 coxinhas no ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga

Em bate-papo para o site IstoÉ Gente, o médico com pós em Nutrologia e foco em emagrecimento *Dr. Moizes Batista explicou se o método adotado pela popstar é seguro e eficaz.

“Eles podem auxiliar no emagrecimento? Sim. Vinagre de maçã, orgânico então, é sensacional! (o normal não tem as mesmas propriedades e acaba sendo infinitamente inferior ao orgânico). Uma das melhores bebidas na relação custo benefício, principalmente pelo que pode estar entregando. Ele ajuda na parte da digestão, ajuda a controlar o açúcar no sangue, na perda de apetite, na saciedade, na queima de gordura, etc. E tem muitos estudos bons comprovando esses benefícios”, listou o especialista.

E qual o protocolo?

“O indicado é uma colher de sopa antes do almoço e antes do jantar”, acrescentou o médico, que também falou sobre os benefícios da água com limão.

“A água com limão pode ser uma substituição muito inteligente. Um copo de água com gás para diluir shot de limão pode substituir muitas bebidas calóricas, como refrigerantes e alguns sucos. Além de ajudar muito na hidratação e na digestão. O limão também é uma ótima escolha para temperar alimentos, por exemplo, assim como o vinagre de maçã”, aconselhou ele.

Mas o especialista destaca que a adoção dessas bebidas na rotina não é o bastante. Ele destacou que a dieta de Katy Perry conta também com um plano alimentar regular e a prática constante de exercícios.

“A pergunta é? O emagrecimento dela foi realmente por conta de vinagre de maçã e água com limão? É legal sempre pontuar isso, porque a Katy Perry fez todo um levantamento de mudança de estilo de vida. Inclusive, na entrevista, diz que na casa dela não tem açúcar nem glúten. Então o vinagre de maçã e a água com limão funcionam, mas o resultado do emagrecimento vem de um conjunto de ações mais saudáveis”, pontuou ele, ressaltando que pessoas com problemas gástricos só devem adotar as técnicas com acompanhamento de um bom profissional.

*Dr. Moizes Batista é Médico formado em Medicina pela UNIG – Universidade Iguaçu e em Farmácia pela Universidade Unigranrio, pós-graduado em Nutrologia, com foco em Emagrecimento. É Membro da Sociedade de Medicina da Obesidade e atua nas áreas de emagrecimento, hipertrofia e longevidade. CRM-RJ 5201169831

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)