Especialista explica dieta alimentar de Fabio Assunção para viver novo personagem

Da Reedaçãoi Da Reedação - https://istoe.com.br/autor/da-reedacao/ 25/08/2024 - 15:15

Fabio Assunção é uma das estrelas de “Motel Destino”, filme que chegou aos cinemas na última quinta-feira, 22. O ator passou por uma preparação intensa para o seu personagem antagonista, Elias. Para isso, seguiu uma dieta rigorosa por três meses, onde comia apenas quatro ou cinco ovos pela manhã – o que lhe fez perder 10 kg.

“Fui perdendo massa magra. A frequência também foi baixando, fui ficando mais silencioso. E, assim, fui encontrando o personagem”, chegou a revelar o ator em entrevista.

Médico com pós em Nutrologia com foco em emagrecimento, *Dr. Moizes Batista explicou os riscos e benefícios de uma dieta radical, como a adotada pelo ator.

“A ‘Dieta do ovo’, como costuma ser chamada, é uma dieta hiperproteica, em que a proteína soberana é o ovo. Trata-se de um alimento que tem um poder nutricional absurdo”, explicou o profissional, acrescentando acreditar que, no caso do ator, mais do que uma estratégia alimentar, a opção por um plano de alimentação tão restrito teria sido também uma tática mental.

“O personagem dele é melancólico, triste, abatido. Então, ele aproveitou essa dieta restritiva também como uma forma de treinar a mente”, analisou Dr. Moizes.

O médico pontuou, ainda, que a “Dieta do Ovo”, é uma estratégia de emagrecimento, com perda de massa magra, o que não é um emagrecimento contínuo, duradouro. Assim, a dieta deveria ter duração máxima de duas semanas, bem acompanhada por profissionais, para não ter um déficit nutricional muito grande.

“O benefício para quem faz esse tipo de dieta é principalmente o baixo custo, porque o ovo, comparado a outras proteínas como o frango e a carne, é mais barato. E proporciona um emagrecimento, principalmente em perda de água, bem grande. Além de ser uma excelente fonte de proteína, com bastante nutrientes e vitaminas. Mas, em contrapartida, essa perda de peso envolve também muita perda de massa muscular, que nos mantém metabolicamente ativos. Isso acaba trazendo um risco muito grande de reganho de peso”, alertou o especialista.

“Lembrando que todo emagrecimento saudável envolve também a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada, para chegar a um emagrecimento eficaz, duradouro e saudável”, acrescentou ele.

O especialista orienta que um outro método muito eficaz para indivíduos como Fabio Assunção, que tem 53 anos, também poderia ser a combinação entre a dieta Low Carb com jejum intermitente.

“Não seria uma dieta tão difícil, ou que ele iria sofrer tanto. O foco aqui é uma dieta hipocalórica e, ao mesmo tempo, muito hipernutritiva”, concluiu.

*Dr. Moizes Batista é Médico formado em Medicina pela UNIG – Universidade Iguaçu e em Farmácia pela Universidade Unigranrio, pós-graduado em Nutrologia, com foco em Emagrecimento. É Membro da Sociedade de Medicina da Obesidade e atua nas áreas de emagrecimento, hipertrofia e longevidade. CRM-RJ 5201169831