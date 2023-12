Especialista explica como empresa de Paulo Guedes pode ajudar Ana Hickmann quitar dívida milionária

Para tentar se livrar da dívida milionária que seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, lhe causou, Ana Hickmann resolveu contratar a Legend Investimentos, empresa que conta com Paulo Guedes, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, e o apresentador e publicitário Roberto Justus.

+Advogado de Sheherazade se pronuncia após Alexandre de Moraes anular processo que a jornalista moveu contra o SBT

+Saiba o que motivou Andressa Urach anunciar pausa na produção de conteúdo adulto

A apresentadora da Record TV descobriu o rombo, que pode ultrapassar os R$ 14,5 milhões, após a briga com Alexandre. Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, Hickmann disse que não pode entrar em detalhes por conta do segredo de justiça, mas que muita coisa ainda será descoberta nesse processo.

Ana Hickmann, assim como milhares de mulheres, foi vítima de violência doméstica. No dia,11 de novembro, a loira registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Ela prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões.

Dívidas

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Ana Hickmann e Alexandre Correa estão sendo cobrados na Justiça pela dívida com bancos e instituições financeiras em valores que, somados, ultrapassam R$ 5 milhões.

A empresa do ex-casal, que fica localizada no bairro Vila Romana, em São Paulo, já acumulava essas dívidas milionárias.

No Foro de Mogi das Cruzes, em São Paulo, há outra cobrança de título extrajudicial contra a Hickmann Serviços Ltda. Dessa vez, por parte da cooperativa de crédito Sicredi. O valor da ação é de R$ 2.451.840,60.

Contra a Hickmann Serviços Ltda também constam outras cobranças, como uma ação de despejo por inadimplência de aluguéis no valor inicial de R$ 333.775,00. Em setembro, segundo informação disponível no site do TJ/SP, foi feito um acordo entre as partes. O caso agora aguarda uma decisão do juiz da 2ª Vara Cível de São Paulo.

Já de acordo com o Estadão, foi encontrada uma cobrança por despesas do condomínio Place Royale, localizado em São Paulo, que tramita na 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), com valor de R$ 41.978,43. Na ação, são citados como requeridos tanto o nome de Correa quanto o de Ana.

O Banco do Brasil também faz cobranças. Um dos processos disponíveis diz respeito a uma cobrança no valor de R$ 1.272.427,97. O caso tramita na 14ª Vara Cível de São Paulo e teve início em julho de 2023. A última movimentação do processo foi no dia 2 de novembro de 2023, quando um ato do processo foi certificado pela Justiça.

O Banco Safra também cobra o ex-casal. De acordo com informações disponíveis no site do TJ/SP, a instituição financeira cobra uma dívida no valor de R$ 1.226.789,42 em nome de Alexandre Bello Correa e Ana Lucia Hickmann Correa. Em outro processo, a cobrança recai sob a Hickmann Serviços Ltda, no valor de R$ 356.968,98.

Especialista explica como empresa de Paulo Guedes pode ajudar Ana Hickmann

Para entender com clareza como a empresa de Paulo Guedes pode ajudar Ana Hickmann quitar dívida milionária, a IstoÉ Gente conversou com Alexandre Pinto, que é CEO da Diferenciall Tecnologia & Especialista em Reestruturação de Empresas pelo Insper e conselheiro de administração pelo IBGC, que explica o caso. Entenda!

“Acompanhando pela imprensa a situação da apresentadora Ana Hickmann, partindo do princípio que há uma suspeita de fraude nas operações das empresas ou, no mínimo, uma má gestão financeira, nada melhor do que contratar uma empresa com competência especializada, com um time robusto e capaz de fazer um levantamento do que ocorreu para a situação chegar onde chegou”, destaca o profissional.

A escolha da empresa de Paulo Guedes

“Ter o nome do Paulo Guedes, um dos sócios da empresa contratada, como parte da equipe que vai fazer esse trabalho já começa trazendo uma grande credibilidade, além da notável competência técnica, é claro. Provavelmente, o trabalho será estruturado em cima de uma Due Diligence, que é uma profunda auditoria nas operações administrativas, financeiras, comerciais, jurídicas etc, além de uma análise de todas as contratações e negociações realizadas. Ou seja, será realizado um levantamento profundo da situação atual da empresa e o que a levou a tal situação”.





Estratégias

“O rombo financeiro hoje é de quanto? O prejuízo financeiro pode continuar crescendo? Se sim, medidas urgentes precisam ser tomadas de forma a parar o problema e estabilizar a empresa. Também é importante verificar se existem prejuízos operacionais na empresa que possam trazer ainda mais prejuízos. Outra medida importante é a análise de riscos de uma forma ampla, incluindo a proteção do patrimônio pessoal dos sócios. Será que os bens da Ana Hickmann correm o risco de ser arruinados? Tudo dependerá das negociações efetuadas, contratos realizados e das garantias que foram dadas”.

“Somente após esse passo que a equipe contratada conseguirá dar um diagnóstico da empresa, apontar os responsáveis pelo estado atual e, consequentemente, poderá elaborar um plano de ação para a reestruturação da empresa. Inclusive, a partir daí é que saberá o tempo de recuperação e se será possível reaver parte dos prejuízos. Uma gestão de negócios mal feita pode arruinar rapidamente o patrimônio e as conquistas de uma vida inteira”, finaliza Alexandre Pinto.