Especialista explica cirurgia de blefaroplastia de Diogo Defante

Nesta quinta-feira, 1, o humorista Diogo Defante anunciou em suas redes sociais que fez uma cirurgia para reparar seu olho direito. Trata-se de uma blefaroplastia, procedimento de rejuvenescimento palpebral que auxilia com o excesso de pele, bolsas de gordura e tensão muscular na região ocular.

Para a IstoÉ, o cirurgião plástico Fabio Nahas, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e que atua hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, em São Paulo, explicou com detalhes sobre o processo cirúrgico da blefaroplastia e recuperação.

Segundo ele, a cirurgia pode ser realizada tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Na primeira, o excesso de pele é retirado por meio de uma incisão “colocada bem na dobra da pálpebra”. “Se a pessoa estiver com os olhos abertos, a cicatriz fica quase totalmente escondida. O excesso das bolsas de gordura que aparecem com a idade são removidos”, detalha.

Já para a pálpebra inferior, existem várias formas de tratamento. “Uma delas é a retirada das bolsas com uma incisão por dentro da pálpebra sem que haja a necessidade de retirar a pele. Em outros casos deve-se retirar a pele e sustentar o músculo. De certa forma, vai depender do grau de envelhecimento do/a paciente”, narra Fabio, que também explica que, além do envelhecimento, o excesso de pele pode advir de predisposição genética e exposição excessiva ao sol.

De acordo com o especialista, o excesso de pele também pode afetar o campo de visão, causando “sensação de peso nos olhos e dificuldade para enxergar.”

Por fim, sobre a recuperação, Fabio tranquiliza: “Em geral, é bastante rápida, com inchaço ocorrendo por volta de cinco dias e o roxo durando por volta de sete dias”.

“Os movimentos palpebrais ficam normais em cerca de 15 dias. Proteger os olhos do sol com óculos escuros é aconselhável ao estar exposto à luz solar por seis a oito meses”, conclui.

