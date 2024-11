Especialista explica câncer colorretal, tratado por James Van Der Beek, estrela de ‘Dawson’s Creek‘

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 04/11/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O ator James Van Der Beek, que chamou atenção ao estrelar ‘Dawson’s Creek‘, drama adolescente dos anos 1990, revelou, no último domingo, 3, que foi diagnosticado com câncer. O artista de 47 anos disse que já vem tratando a doença há algum tempo e que somente agora resolveu expor.

“Eu estava lidando com isso na minha vida privada até agora, recebendo tratamento e focando na minha saúde de maneira geral, com mais foco”, escreveu ele em uma publicação no Instagram, sem especificar o tipo da doença.

Porém, em uma entrevista para a revista People, o artista disse que tinha câncer colorretal.

Câncer colorretal, também chamado de câncer de intestino, são tumores malignos que se originam na mucosa do intestino grosso (cólon e reto), conforme explica o *Dr. Samuel Aguiar, médico oncologista, especialista em cirurgia colorretal. Em conversa para o site IstoÉ Gente, ele esclareceu dúvidas sobre a doença e como se dá o tratamento.

De acordo com o especialista, sintomas podem ser sinal de alerta, indicando que a pessoa deve procurar atendimento médico o quanto antes.

“Sintomas mais comuns são alteração do ritmo intestinal; presença de sangue nas fezes; cólicas ou desconforto abdominal, como empachamento, perda de peso e anemia”, pontua ele, alertando que, como ocorre com qualquer doença, o diagnóstico precoce pode fazer a diferença na busca pela cura.

“O diagnóstico precoce se faz por meio de exames de rastreamento, ou seja, exames realizados eletivamente sem a presença de sintomas, e incluem colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se não tratada, pode se disseminar para outros órgãos e levar à morte”, explica.

O tratamento varia de acordo com o local do tumor, e geralmente a doença exige cirurgia.

“O principal tratamento é a cirurgia, que pode ser feita, na maioria das vezes, por técnicas minimamente invasivas. A radioterapia só se aplica aos tumores de localização no reto (próximo ao ânus). A quimioterapia pode ser usada de forma complementar, após a cirurgia. Nos casos em que já existem metástases, a quimioterapia passa a ser o principal tratamento. A imunoterapia é eficiente em cerca de 20% dos casos, com excelentes resultados”, esclarece.

O Dr. Samuel Aguiar alerta que, assim como para qualquer outro tipo de doença, o melhor tratamento é a prevenção, que deve ser feita através de bons hábitos alimentares e rotina de exercício.

“Dieta desbalanceada (consumo muito excessivo de carne vermelha; consumo excessivo de carne processada (embutidos); baixo consumo de frutas, verduras e fibras; sedentarismo, tabagismo; consumo excessivo de bebidas alcoólicas e açucaradas contribuem para o surgimento de doenças”, alerta ele.

Câncer colorretal pode ocorrer em homens e mulheres igualmente.

“No mundo, cerca de 2 milhões de novos casos por ano. No Brasil, são cerca de 45 mil casos novos por ano”, diz.

A fase da doença em que em é feito o diagnóstico pode ser determinante para um tratamento eficaz e com altas chances de cura.

“Nas fases mais iniciais, as chances de cura são entre 90% e 100% dos casos. Nos estágios intermediários, as chances de cura oscilam entre 70% e 80%. Nos estágios mais avançados, quando já há metástases para outros órgãos, as chances de cura são em torno de 20%. O tempo de tratamento é muito variável, dependendo do estágio da doença, podendo chegar a vários anos de tratamento”, diz o médico.

*Samuel Aguiar Júnior CRM/SP 84495 é médico oncologista, especialista em cirurgia colorretal e Líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais do A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo/SP.

