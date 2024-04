Especialista esclarece quando desfazer a harmonização facial e quais os métodos utilizados

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 03/04/2024 - 14:46 Para compartilhar:

A harmonização facial tem como finalidades harmonizar as proporções do rosto, melhorar a qualidade da pele e gerenciar o envelhecimento. A busca por esse procedimento estético se popularizou, mas ainda há dúvidas sobre a reversão dos resultados, como fez o ex-BBB Eliezer.

A harmonização costuma ser realizada com preenchedores de ácido hialurônico. Embora seja um componente já produzido pelo organismo, que, quando injetado, pode ter duração de oito a 18 meses, a retirada pode ser necessária em casos de migração do produto para região não desejada, quantidade em excesso, assimetrias, comprometimento da saúde, ou insatisfação com o resultado, conforme lista o dentista Karim Salman, da clínica JK Estética Avançada.

“Podemos retirar a harmonização de forma manual, quando possível. Nesse caso é realizado, sob anestesia local, um pequeno ‘furo’ e, com o manuseio da região, o gel de ácido hialurônico é extraído”, explica o profissional.

Outro método para realizar a desarmonização é aplicação de hialuronidase. “É uma enzima que atua na despolimerização do ácido hialurônico, quebrando as ligações entre os resíduos N-acetil-D-glucosamina e ácido D-glucurônico, reduzindo a massa molar e viscosidade do ácido, transformando sua viscoelasticidade, e, dessa forma, retomando o fluxo sanguíneo local”, detalha Karim.

Assim como na harmonização, a desarmonização também tem pontos de atenção e risco. “Quando se trata da hialuronidase há o risco de alergia. Por isso é realizado um teste prévio a aplicação da mesma. Caso ocorra do indivíduo apresentar sensibilidade a essa enzima, outros métodos também podem ser utilizados, como o endolaser”, pontua.

Quando a retirada do material é manual, o efeito imediato tende a ser visível e, em alguns casos, pode apresentar edemas (inchaços), que melhoram em poucos dias. Quando a opção é a hialuronidase, os resultados podem variar de dois a 14 dias. Independentemente do método, a quantidade de sessões varia, sendo importante realizar o retorno conforme orientação.

Por fim, Karim destaca que, tanto para harmonização quanto para desarmonização, é imprescindível buscar por um profissional habilitado e de confiança para obter resultados satisfatórios e, principalmente, seguros.

