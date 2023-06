Especialista em resgate afirma que detritos são ‘estrutura de pouso’ e ‘tampa traseira’ do submersível

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 15:10 Compartilhe

David Mears, que especialista em resgate, afirmou que os detritos encontrados por um robô na área de busca seriam a “estrutura de pouso” e a “tampa traseira” do submersível que desapareceu no dia 18 de junho durante uma expedição para observar os destroços do Titanic.

O que aconteceu:

Em entrevista à Sky News, o especialista informou que esses detritos foram localizados por um robô operado de forma remota pela Guarda Costeira dos Estados Unidos;

Vale informar que a Guarda Costeira confirmou a descoberta de “destroços”, mas não comunicou até o momento do que se tratava;

À Sky News, David ressaltou que recebeu a informação de que duas partes cruciais do sistema teriam sido detectadas;

Mearns conhecia o bilionário britânico Hamish Harding e o piloto de submersível francês Paul-Henri Nargeolet, que estavam na viagem. “Dois amigos meus se foram”, disse Mearns à Sky News, ao comentar a informação que recebeu no Whatsapp.

Encontro de destroços:

A Guarda Costeira dos EUA informou por meio do Twitter que “um campo de destroços foi descoberto na área de busca por um ROV (veículo de controle remoto) perto do Titani”;

“Os especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, concluiu;

Caso a informação dada por David seja confirmada, é possível que o submersível tenha sofrido uma implosão.

