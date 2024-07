Especialista em Parkinson visitou a Casa Branca 8 vezes e se encontrou com o médico de Biden

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 2:31 Para compartilhar:

Um especialista em doença de Parkinson visitou a Casa Branca oito vezes ao longo de um período de oito meses, entre julho do ano passado e março deste ano, incluindo uma visita ao médico pessoal do presidente, de acordo com os registros de visitantes da Casa Branca.

O médico, Kevin Cannard, é um neurologista e “especialista em distúrbios do movimento”. De acordo com os registros, antes de julho de 2023, ele havia visitado a Casa Branca apenas uma vez — em novembro de 2022.

Questionada repetidamente na entrevista coletiva de segunda-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, se recusou a dizer se o neurologista já tratou o presidente ou o consultou sobre seus cuidados, alegando preocupações com a privacidade, mas disse que Biden não estava sendo tratado para a doença de Parkinson.

A correspondente chefe da ABC News na Casa Branca, Mary Bruce, pressionou Jean-Pierre sobre a reportagem sobre a visita de Cannard ao médico pessoal do presidente, Dr. Kevin O’Connor.

“Você se recusa a dizer se ele estava aqui para avaliar o presidente ou se ele estava consultando sobre a saúde do presidente. Então, sobre o que foi aquela reunião?”, Bruce perguntou.

Jean-Pierre disse que não daria mais detalhes sobre a reunião “porque não confirmaremos ou falaremos sobre os nomes que você está me fornecendo. É por questões de segurança.”

Como parte de seu exame físico anual, o presidente foi avaliado por um neurologista que não encontrou sinais de Parkinson, de acordo com um resumo divulgado por O’Connor em fevereiro .

“Um exame neurológico extremamente detalhado foi novamente tranquilizador, pois não houve achados que seriam consistentes com qualquer distúrbio neurológico cerebelar ou outro distúrbio neurológico central, como derrame, esclerose múltipla, Parkinson ou esclerose lateral ascendente, nem há quaisquer sinais de mielopatia cervical”, afirma seu relatório.

No geral, o relatório de fevereiro declarou que Biden, 81, continua “apto para o serviço e executa integralmente todas as suas responsabilidades, sem quaisquer isenções ou acomodações”.

Jean-Pierre apontou repetidamente para os três exames físicos anteriores de Biden durante a coletiva de imprensa e leu em voz alta o relatório de fevereiro que dizia que não havia achados que fossem consistentes com Parkinson ou outra doença neurológica.

“Então, para dar algumas respostas aqui, o presidente foi tratado para Parkinson? Não”, disse Jean-Pierre na segunda-feira. “Ele está sendo tratado para Parkinson? Não, ele não está. Ele está tomando medicamentos para Parkinson? Não. Então, essas são as coisas sobre as quais posso dar respostas completas.”

O presidente tem sido inflexível ao dizer que seus médicos não recomendaram nenhum teste cognitivo, insistindo em uma entrevista exclusiva com George Stephanopoulos, da ABC News, que ele passa em um teste cognitivo todos os dias.

“Todo dia eu faço esse teste”, disse Biden. “Tudo o que eu faço. Você sabe, não estou apenas fazendo campanha, mas estou comandando o mundo. Não — e isso não é oi — soa como hipérbole, mas somos a nação essencial do mundo.”

Stephanopoulos pressionou Biden repetidamente se ele estaria disposto a fazer um teste cognitivo e divulgar os resultados publicamente, mas Biden se recusou a se comprometer com tal curso de ação.

“Fiquem atentos enquanto isso. Ainda há muito tempo nesta campanha”, disse o presidente.

Biden será observado de perto no cenário mundial esta semana, enquanto os líderes da OTAN chegam a Washington, e alguns estão profundamente preocupados com a capacidade do presidente de governar o país por mais quatro anos, de acordo com um assessor informal do governo Biden que tem conversado com os líderes da OTAN.

“Ele está ficando mais lento; está tendo mais dificuldade para ouvir; está tendo mais dificuldade para processar; não tem mais a energia que costumava ter”, disse a fonte. “Eles estão preocupados com a capacidade do presidente de executar uma agenda presidencial. Você tem que estar ‘ligado’ o tempo todo. Biden hoje não é isso.”