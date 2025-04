Especialista diz se Cauã Reymond fez ou não harmonização facial; ator nega

Considerado um dos homens mais lindos do Brasil, o ator Cauã Reymond, de 44 anos, recebeu críticas de internautas sobre sua aparência no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Ele negou ter feito harmonização facial. Em entrevista ao jornal Extra, o galã explicou que passou por uma grande preparação física para interpretar o vilão César na trama de Manuela Dias.

“Não fiz nada no rosto. Nadinha. O que aconteceu é que ganhei peso. E estou também usando esse corte de cabelo mais curto, meio militar”, afirmou Reymond.

Nas redes sociais, o público notou que o rosto do ator parecia ter um novo formato. “Cauã Reymond disse que não fez nenhum procedimento no rosto, mas ele está bem diferente, ele está”, escreveu um internauta.

“O que rolou com o rosto do Cauã Reymond? Pelo amor de Deus, prendam quem fez o procedimento no rosto dele!”, observou outra telespectadora.

Ainda na entrevista, Cauã afirmou não se importar com as críticas sobre sua aparência. “Não ligo para os comentários. O personagem é objetificado na trama. Já lido com isso na minha carreira há algum tempo também. Faz parte”, finalizou.

Cauã Reymond fez ou não harmonização facial?

Procuramos o Dr. Valdir de Oliveira, especialista em HOF e cirurgião buco-maxilo-facial do Instituto Bernal, que analisou se Cauã Reymond fez algum procedimento estético em seu rosto.

“Ainda não podemos afirmar com certeza se o ator Cauã Reymond fez ou não a harmonização facial, mas, ao comparar com fotos anteriores, percebemos algumas diferenças. Por exemplo, o famoso sempre teve uma mandíbula mais marcada na região anterior, e agora parece que ela está mais definida na região do ângulo da mandíbula, o que sugere um aumento de volume e também uma marcação mais detalhada, para tornar o ângulo da mandíbula um pouco mais reto”, explica o profissional à IstoÉ Gente.

Segundo o Dr. Valdir de Oliveira, o que chama a atenção é a maçã do rosto de Reymond, que parece ter um pouco mais de volume. No vídeo, quando ele sorri, os olhos parecem se fechar um pouco mais, ficando mais diminutos. “Essa área da maçã do rosto, indo para a lateral e subindo para cima”, afirma.

“Para o lado e para cima, essa região toda parece ter um aumento de volume, principalmente devido ao fato de o olho estar um pouco mais fechado quando ele sorri. Assim, essas características nos fazem perceber que há uma definição e simetria maior no rosto dele, em comparação com fotos anteriores”, conclui.