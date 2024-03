Especialista diz que a dor da traição afetou a saúde da ex-mulher de Lucas, do ‘BBB24’; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 07/03/2024 - 14:58 Para compartilhar:

O término do casamento de Lucas Buda , do “BBB24“, segue trazendo consequências para Camila Moura, ex mulher professor de capoeira, que após ser traída em rede nacional, acabou tendo a sua saúde afetada.

Na manhã de quarta-feira, 6, Camila foi hospitalizada com fortes dores. À tarde, a professora recebeu alta e atualizou os seguidores sobre a situação, informando que teve uma crise de infecção urinária provocada por desidratação e desnutrição, por estar comendo pouco.

“Acordei de manhã, não consegui urinar e a bexiga foi doendo, doendo e doendo. Graças a Deus, aqui próximo da casa da minha amiga que estou ficando hospedada tem um hospital público. “Lembro só de flashes, a sensação da cadeira de rodas se mexendo, precisaram colocar fralda em mim. Fiquei um tempão no soro no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver”, explicou a professora de história.

“Está sendo difícil demais. Vim colocar a cara no sol porque sei que ficou todo mundo muito preocupado, então queria agradecer as orações”, finalizou.

Entenda o que aconteceu

Assim que sair do reality show da TV Globo, Lucas Buda irá enfrentar um verdadeiro caos aqui fora, o motivo: seu casamento de oito anos chegou ao fim após ele flertar com Giovanna Pitel na atração. Durante uma festa do programa e em outros momentos, Lucas não escondeu seu ‘interesse amoroso’ pela assistente social.

A IstoÉ Gente conversou com o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que afirma que a dor da traição pode ter afetado a saúde da ex-mulher de Lucas.

“Após um trauma severo, especialmente como este que ela está sofrendo, o corpo reage em consonância com a gravidade da origem e dos fatos que desencadearam esse trauma. A principal característica das sintomatologias negativas da traição é a “mudança do paradigma conjugal”, que é alterado pela perda da confiança. É a demolição de um sonho (com exceção para as pessoas que não casaram, claro: sentimentos, apenas)”, diz o profissional.

Dor da traição

A traição pode ser comparada a um punhal cravado no peito. É justamente através dessa percepção sensorial-emocional que a mente provoca as sintomatologias psicossomáticas. Quanto maior foi o trauma, mais intensos serão os sintomas apresentados, podendo ser uma coleção deles.

Traição/saúde

Em relação ao órgão atingido e/ou órgãos, não há previsão, mas algumas pessoas têm particularidades orgânicas mais suscetíveis a serem afetadas. São manifestações corporais embasadas em extensa decepção, dor e mágoas — sendo mais verdadeiras.

Essa negatividade sentimental acontece principalmente pela própria culpa da vítima, que a tem seja pela escolha e/ou por achar que errou em algum momento, se cobrando ainda mais, o que provoca os sintomas. Depressão e ansiedade encabeçam a lista dos sintomas, assim como o transtorno de estresse pós-traumático, que irá dificultar relações amorosas futuras.

O antídoto para a traição é o “amor passional”, na medida em que, com o decréscimo da paixão, o amor encolhe e diminui, provocando condutas de infelicidade que podem ser apenas no âmbito da fantasia ou migrar para o universo da realidade.

O corpo da pessoa traída emite essas sintomatologias porque há uma reprovação na conduta, não a aceitando. Ainda a traição, psicologicamente falando, evidencia que a mulher não é mais importante para ele, como foi. Os homens são mais sexualizados.

