Especialista alerta para cuidados após harmonização facial

A biomédica Lorena Marcondez, especialista é harmonização facial há 5 anos, explica quais são os erros que podem causar danos ao paciente após procedimentos estéticos.

1- Quais são os principais procedimentos de beleza facial e lábios atualmente?

A harmonização é uma área em constante busca de aperfeiçoamento, e é nítido que harmonização vai muito além da beleza. Com isso, os procedimentos têm ficado mais eficazes. Preenchimento fácil em locais estratégicos, bioestimuladores de colágeno e fios faciais são os queridinhos. E, para aqueles pacientes que buscam resultado de plástica facial e não querem se submeter ao bloco, tenho uma técnica que desenvolvi trabalhando apenas na musculatura temporal com resultado de lifting facial sem cortes.

2- A pessoa pode sair do consultório e já voltar às atividades normais?

Por serem procedimentos minimamente invasivos, não há necessidade de repouso absoluto. Para cada procedimento existe uma medicação e um cuidado. Seguindo o que o profissional indicar, o risco de complicação é praticamente zero.

3- Quais as contraindicações para quem realiza esse tipo de procedimento?

Não beber no tempo que estiver tomando medicamento e, às vezes, ficar sem atividade física por até 7 dias

4- Já teve algum caso em que o paciente não seguiu a sua recomendação e teve reação adversa ou problemas?

Sim, um único caso que tenho na minha carreira. O paciente não fez o pós recomendado, não tomou as medicaçãoes prescritas e não fez o repouso necessário. Além disso, ele se negou a tratar, agravando o caso

A história a que ela se refere é de um modelo mineiro que ficou com parte do rosto deformado após e que procedimentos estéticos tomou conta das redes sociais essa semana.

Segundo ela, que foi responsável pelo procedimento, ele não deveria ter “ido a uma festa” onde teria “ingerido bebida alcoolica” e não teria seguido as indicações dela, como repouso e medicação por três dias.

